Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр «Феникс» перед смертью

Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Согласно версии СК, причиной ухода из жизни артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Перед смертью актер находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.

"Я считаю, что это произошло не без ее (Ксении Бик. — Прим. ред.) вины. Я буду стоять на своем и не откажусь от своих слов", — заявила Лобачева.

Она дала утвердительный ответ на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о том, что Ксения Бик "довела актера до могилы".

"За три месяца не мог человек ни спиться, ни сколоться так. Я думаю, что он понял, что его обманули и использовали. Он говорил мне, что собирается разводиться", — добавила фигуристка.

Лобачева отметила, что у Марьянова действительно были проблемы с алкоголем, однако он не страдал алкогольной зависимостью.