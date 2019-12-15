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Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр «Феникс» перед смертью 

РИА Новости 59 минут назад
Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр «Феникс»
Фото: РИА Новости
Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Лобачева в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что актер Дмитрий Марьянов оказался в реабилитационном центре "Феникс" по инициативе вдовы Ксении Бик.
Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Согласно версии СК, причиной ухода из жизни артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Перед смертью актер находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.
"Я считаю, что это произошло не без ее (Ксении Бик. — Прим. ред.) вины. Я буду стоять на своем и не откажусь от своих слов", — заявила Лобачева.
Она дала утвердительный ответ на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о том, что Ксения Бик "довела актера до могилы".
"За три месяца не мог человек ни спиться, ни сколоться так. Я думаю, что он понял, что его обманули и использовали. Он говорил мне, что собирается разводиться", — добавила фигуристка.
Лобачева отметила, что у Марьянова действительно были проблемы с алкоголем, однако он не страдал алкогольной зависимостью.
"Иногда, когда у него была депрессия. Но никогда "до свинячьего визга". Никогда. Он всегда держал под контролем. Не могу сказать, что он реальный алкоголик. Я с ним жила", — заявила Лобачева.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , Ирина Лобачева , Ксения Бик , Лера Кудрявцева , НТВ
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