Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского 

В ЦДКЖ при полном аншлаге состоялась премьера спектакля "Шашни". Поставила его режиссер Нина Чусова. Кстати, на премьерном представлении одну из главных ролей сыграла она сама. В следующих постановках, а произойдет это уже 5 и 8 января будущего года все в том же ЦДКЖ, в этой роли выйдет Татьяна Орлова. В конце представления — море цветов, овации…И — как всегда бывает на спектаклях, где играет Стас Садальский — приятный бонус, сюрпризы, зрители к ним уже привыкли. Это когда уже опускается занавес, каждый участник постановки дарит зрителям еще один номер в своем исполнении — будь то песня, стихотворение или танец. Так было и в этот раз.
А еще Станислав Юрьевич позвал на сцену гостью премьеры, свою давнюю партнершу по другим спектаклям Эвелину Бледанс. И она не подкачала! Вот что написал сам Садальский на своей страничке в соцсети:
"Одним из феерических подарков на премьере стал выход Эвелины. Бледанс сама по себе подарок, но вчера к роскошным букетам она добавила музыкальный сюрприз и спела «Императрицу» — песню, с которой раньше всегда выходила в финале нашего спектакля «Декоратор любви». С обязательным аттракционом, где будуаром была сцена, а роль офицера «с бирюзовым взглядом» досталась нашему Илье Бледному, который и на руках Эви поносил, и станцевал с ней, и лег туда, куда приказала, в общем, всё по тексту Игоря Николаева. Температура зала зашкаливала, «кавалеров вереницы» окружили подмостки, как трон, где царила Эвелина".