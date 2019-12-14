«Он меня избил просто»: Лобачева разводится с Третьяковым

Ирины Лобачевой , серебряной медалистки Олимпийских игр, в личной жизни нет никакой стабильности. В свое время она выступала в паре с Ильей Овербухом. Они поженились, родился сын Мартин. Но в итоге семья распалась.

Затем Ирина попробовала построить отношения с актером Дмитрием Марьяновым . Не сложился и этот союз.

Два года назад она вышла замуж за тренера Ивана Третьякова . И вот — снова развод?

Ирину пригласили участвовать в передаче «Секрет на миллион». Она рассказала ее ведущей, Лере Кудрявцевой , что подала на развод, хотя муж пока против.

«Он меня избил просто…Было несколько раз.. Честно говоря, некоторые скандалы не помню, из-за чего начались. Могла что-то ляпнуть… Наверное, это и привело к моему решению. Если это сейчас происходит, что же будет дальше?», — цитирует слова спортсменки Тeleprogramma.pro.

Как оказалось, Лобачева уже несколько раз обращалась в полицию из-за поведения мужа, но потом забирала заявления.

Иван Третьяков заявляет что жену не бил. А ссоры случаются, по его словам, когда Ирина бывает нетрезвой.

Спортсменка ранее лечилась в клинике от алкогольной зависимости. Но сейчас, утверждает Лобачева, к спиртному она даже не притрагивается.

Как ранее писал «Рамблер», фигуристка Ирина Лобачева была гражданской женой Дмитрия Марьянова четыре года.