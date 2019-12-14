«Он меня избил просто»: Лобачева разводится с Третьяковым 

У Ирины Лобачевой, серебряной медалистки Олимпийских игр, в личной жизни нет никакой стабильности. В свое время она выступала в паре с Ильей Овербухом. Они поженились, родился сын Мартин. Но в итоге семья распалась.
Затем Ирина попробовала построить отношения с актером Дмитрием Марьяновым. Не сложился и этот союз.
Два года назад она вышла замуж за тренера Ивана Третьякова. И вот — снова развод?
Ирину пригласили участвовать в передаче «Секрет на миллион». Она рассказала ее ведущей, Лере Кудрявцевой, что подала на развод, хотя муж пока против.
«Он меня избил просто…Было несколько раз.. Честно говоря, некоторые скандалы не помню, из-за чего начались. Могла что-то ляпнуть… Наверное, это и привело к моему решению. Если это сейчас происходит, что же будет дальше?», — цитирует слова спортсменки Тeleprogramma.pro.
Как оказалось, Лобачева уже несколько раз обращалась в полицию из-за поведения мужа, но потом забирала заявления.
Иван Третьяков заявляет что жену не бил. А ссоры случаются, по его словам, когда Ирина бывает нетрезвой.
Спортсменка ранее лечилась в клинике от алкогольной зависимости. Но сейчас, утверждает Лобачева, к спиртному она даже не притрагивается.
Как ранее писал «Рамблер», фигуристка Ирина Лобачева была гражданской женой Дмитрия Марьянова четыре года.
По словам спортсменки, они с актером планировали семью и детей, но не сложилось. Остаток жизни Марьянов провел с Ксенией Бик, у пары есть общая дочь Анфиса.