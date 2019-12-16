«Дура»: Гузеева оскорбила поклонницу

Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила на обвинение подписчицы в плохом отношении к простым людям.

Артистка разместила в своем инстаграме пост, в котором призналась в любви к Москве . Однако одна из читателей публикации решила обратиться к Гузеевой с вопросом, не относящимся к теме.

"Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения", — спросила @maks_i_mari.

На это Гузеева ответила оскорблением.

"Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью", — заявила телеведущая.

Подписчица парировала, что "счастливые и достойные люди так себя не ведут". Другие пользователи встали на сторону Гузеевой в этом конфликте.

"Провокаторша", — согласилась с актрисой @veracka528320.

"Нормально и адекватно Лара (Лариса Гузеева. — Прим. ред.) оценивает гостей в студии. Разве она сказала кому-то что-то незаслуженно?" — уточнила @karinchikkarinchik.

Это не первый случай, когда Гузеева вступает в конфликт с подписчиками. Ранее она резко ответила на совет по общению с людьми. Одна из подписчиц порекомендовала телеведущей не отвечать на критику в Сети.

Однако Гузеева не оценила слова поклонницы, заявив, что она "сама разберется, кому отвечать и выше кого быть". Позже телеведущая удалила комментарии и ограничила возможность добавления новых к посту, в котором произошла перепалка.