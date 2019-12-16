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Украина

Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии 

РИА Новости + ещё 1 34 минуты назад
«Дура»: Гузеева оскорбила поклонницу
Фото: РИА Новости
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила на обвинение подписчицы в плохом отношении к простым людям.
Артистка разместила в своем инстаграме пост, в котором призналась в любви к Москве. Однако одна из читателей публикации решила обратиться к Гузеевой с вопросом, не относящимся к теме.
"Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения", — спросила @maks_i_mari.
На это Гузеева ответила оскорблением.
"Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью", — заявила телеведущая.
Подписчица парировала, что "счастливые и достойные люди так себя не ведут". Другие пользователи встали на сторону Гузеевой в этом конфликте.
"Провокаторша", — согласилась с актрисой @veracka528320.
"Нормально и адекватно Лара (Лариса Гузеева. — Прим. ред.) оценивает гостей в студии. Разве она сказала кому-то что-то незаслуженно?" — уточнила @karinchikkarinchik.
Это не первый случай, когда Гузеева вступает в конфликт с подписчиками. Ранее она резко ответила на совет по общению с людьми. Одна из подписчиц порекомендовала телеведущей не отвечать на критику в Сети.
Однако Гузеева не оценила слова поклонницы, заявив, что она "сама разберется, кому отвечать и выше кого быть". Позже телеведущая удалила комментарии и ограничила возможность добавления новых к посту, в котором произошла перепалка.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Москва
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