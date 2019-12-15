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Дубовицкая рассказала, кто дал Максиму Галкину «путевку в жизнь» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 27 минут назад
Дубовицкая рассказала, кто дал Галкину «путевку в жизнь»
Фото: globallookpress.com
В студии передачи «Привет, Андрей!» на днях было очень жарко. Выпуск был посвящен культурному фонду «Артэс». Звезды эстрады поздравляли его с 25-летием. Любовь Успенская появилась в студии в ванне с пеной, а Сергей Дроботенко заговорил об отцовстве. Ведущий признался, что не нашел в архивах первый выпуск передачи «Аншлаг».
«Потому что я не хотела, чтобы он сохранился», — ответила ему Регина Дубовицкая.
Она также отметила, что все артисты, которые оказались в студии, выступающие в свое время на ее передаче, раньше все были неизвестными, а потом с ее помощью стали звездами эстрады.
«И телевидения! давайте вспомним Максима Галкина, которому вы тоже дали путевку в жизнь», — заявил Малахов. «Ну это немножко не так, потому что это сделал Петросян», — заверила Дубовицкая. «И Мишка Задорнов», — добавил Владимир Винокур.
Он поспросил с ним не спорить.
После этого в студии показали видеообращение Галкина, в котором он поздравляет руководителя фонда Александра Достмана.
«Я обожаю бывать у вас дома! Это невероятно гостеприимный дом. Как готовит Ида, это передать невозможно! Как это водится, иногда мы не только едим у вас, но и немножко забираем домой, потому что расстаться с этой потрясающей готовкой невозможно. Дай бог тебе здоровья, твоей семье! Я очень рад, что вы все собрались и празднуете», — высказался шоумен.
Галкин поздравил Достмана с юбилеем фонда. фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"
Напомним, что сейчас Галкин ведет несколько передач на ТВ, а также часто гастролирует с концертами. Выступления юмориста всегда собирают аншлаги. При этом он успевает заботиться о жене Аллен Пугачевой и детях: Лизе и Гарри. Накануне он посадил на своем участке 15-метровую елку к Новому году.
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Теги:
Шоу-бизнес , Человек года , Сергей Дроботенко , Регина Дубовицкая , Владимир Винокур , Любовь Успенская , Александр Достман , Максим Галкин
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