Собчак в дерзком платье устроила провокацию

Собчак в дерзком золотом платье устроила провокацию. «Не жалею ни о чем»

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 13 Дек 2019 в 10:09 PST

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