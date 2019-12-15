Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Армию США научили уважать Россию
Армию США научили уважать Россию
Армия
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
"Скабееву ждут крупные неприятности"
"Скабееву ждут крупные неприятности"
Общество
США разрабатывают ракету-"убийцу" C-400
США разрабатывают ракету-"убийцу" C-400
Армия

Собчак в дерзком золотом платье устроила провокацию. «Не жалею ни о чем» 

Ura.Ru + ещё 2 6 часов назад
Собчак в дерзком платье устроила провокацию
Фото: Ura.Ru
Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram провокационный снимок. Теледива предстала перед поклонниками в золотом платье с максимальных декольте и большим разрезом вдоль бедра.
«Как молоды мы были!», — подписала фото Собчак, добавив в хештегах, что она не жалеет ни о чем. Судя по качеству, снимок был сделан еще вначале 2000-х годов. Поклонники назвали телеведущую «шикарной» и отметили, что платье, как и прическа, ей очень идут.
Ранее телеведущая закрыла свой сайт «Собчак против всех», который она презентовала, едва начав заниматься политикой перед выборами президента России в 2018. Это может свидетельствовать об окончательном завершении политической карьеры звезды. Какое-то время после выборов она активно занималась общественной и политической деятельностью, участвуя в работе незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, но несколько месяцев назад федеральные СМИ сообщили, что Собчак полностью устранилась от участия в партстроительстве, решив, что карьера журналистки ей подходит намного больше.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Ura.Ru: последние новости
Ротару выступила на концерте в Москве в украинском национальном костюме Ротару выступила на концерте в Москве в украинском национальном костюме Экс-депутат Госдумы Максакова после неудачной попытки устроиться на Украине поедет в США Экс-депутат Госдумы Максакова после неудачной попытки устроиться на Украине поедет в США На шоу «Поле чудес» допустили ошибку в отгаданном слове. «Хорошо, что этого не видит Листьев» На шоу «Поле чудес» допустили ошибку в отгаданном слове. «Хорошо, что этого не видит Листьев»
Комментарии 3 
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Гудков , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армию США научили уважать Россию
Армию США научили уважать Россию 120
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 382
«Скабееву ждут крупные неприятности»
«Скабееву ждут крупные неприятности» 194
США разрабатывают ракету-"убийцу" C-400
США разрабатывают ракету-"убийцу" C-400 65
Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой
Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой 1
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой
03:54
Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой
Шоу-бизнес
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение