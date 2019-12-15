Собчак в дерзком платье устроила провокацию

Светская львица разместила в своем инстаграме архивное фото прошлых лет.
Фотограф сумел сделать не просто красивый снимок, но и уловить характер запечатленной девушки.
Даты нет, но в СМИ высказывается мнение, что это начало 2000 годов. Ксения позирует в золотом мини-платье, у которого декольте на грани приличия, а боковой разрез, возможно, уже и за этой гранью.
Но когда телеведущую смущали подобные мелочи!
Сливочно-золотой интерьер, «златая цепь» на шее теледивы.
Собчак, хоть и оперлась на комод, но стоит с гордо поднятой головой, и выглядит не расслабленно, а напротив, готовой к активным действиям.
«Как молоды мы были», — написала Ксения в микроблоге, добавив, что «не жалеет ни о чем».
Подписчики активно прокомментировали снимок.
Поклонники хвалили и наряд звезды, и ее прическу, отметив, что по фотографии четко виден характер Ксении.
«Шикарная, впрочем, как всегда», «Вам идет быть блондинкой», «Дерзкая».
Хейтеры тоже не обошли вниманием фотографию.
«Жалеть о чем-то бессмысленно. А стыдно хоть бывает за что-то?», «Поза такая агрессивная».
Как ранее писал «Рамблер», Собчак раскритиковали за провокационную двусмысленность в подписи к снимку в инстаграме.