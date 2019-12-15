Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским
Кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским
Политика
Американские танки на белорусской границе попали на видео
Американские танки на белорусской границе попали на видео
Оружие
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин
Видео
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика

«Дерзкая». Собчак выставила фото-провокацию 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Собчак в дерзком платье устроила провокацию
Фото: РИА Новости
Светская львица разместила в своем инстаграме архивное фото прошлых лет.
Фотограф сумел сделать не просто красивый снимок, но и уловить характер запечатленной девушки.
Даты нет, но в СМИ высказывается мнение, что это начало 2000 годов. Ксения позирует в золотом мини-платье, у которого декольте на грани приличия, а боковой разрез, возможно, уже и за этой гранью.
Но когда телеведущую смущали подобные мелочи!
Сливочно-золотой интерьер, «златая цепь» на шее теледивы.
Собчак, хоть и оперлась на комод, но стоит с гордо поднятой головой, и выглядит не расслабленно, а напротив, готовой к активным действиям.
«Как молоды мы были», — написала Ксения в микроблоге, добавив, что «не жалеет ни о чем».
Подписчики активно прокомментировали снимок.
Поклонники хвалили и наряд звезды, и ее прическу, отметив, что по фотографии четко виден характер Ксении.
«Шикарная, впрочем, как всегда», «Вам идет быть блондинкой», «Дерзкая».
Хейтеры тоже не обошли вниманием фотографию.
«Жалеть о чем-то бессмысленно. А стыдно хоть бывает за что-то?», «Поза такая агрессивная».
Как ранее писал «Рамблер», Собчак раскритиковали за провокационную двусмысленность в подписи к снимку в инстаграме.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Комментарии 16 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским
Кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским 3
Американские танки на белорусской границе попали на видео
Американские танки на белорусской границе попали на видео 122
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин 14
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 405
«Скабееву ждут крупные неприятности»
«Скабееву ждут крупные неприятности» 903
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
00:58
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
В мире Азия
Кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским
01:40
Кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским
Политика В мире
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
В Казани поженились трансгендеры
00:18
В Казани поженились трансгендеры
Общество
Американские танки на белорусской границе попали на видео
00:48
Американские танки на белорусской границе попали на видео
Оружие Армия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин
00:30
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин
Общество Статьи
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой
03:54
Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение