«Голос» потряс очередной скандал

«Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт. Здесь перед нами ангел, который поет "сильная женщина плачет у окна". Откуда это? Зачем? Почему выбор такой песни? Объясни мне!», — разошелся Шнуров.

Гагарина начала было отвечать, но была бесцеремонно прервана.

«Вам 17 лет же. Вы понимаете о чем эта песня?», — обратился Шнуров к Чочиевой.

«Понимаю — ответила девушка, — О любви».

Константин Меладзе (автор этой песни) заступился за юную артистку, заявив что ей досталась самая сложная композиция из всех исполняемых участниками.

«Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении», — заявил Меладзе.

Полина Гагарина также поддержала Алану Чочиеву, сказав, что она всё сделала «именно так, как должно было быть» и артисты не должны выступать с табличкой «мне 17 лет».

Однако Шнуров не унимался и пытался перебивать коллег.

Несмотря на его противодействие, Чочиева прошла в следующий этап конкурса.