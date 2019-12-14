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Шоу-бизнес

«Голос» потряс очередной скандал 

Рамблер 57 минут назад
«Голос» потряс очередной скандал
Фото: РИА Новости
На шоу «Голос» произошел скандал из-за взрослой песни, исполненной юной участницей. Сергей Шнуров обрушился с критикой на Полину Гагарину после того как ее подопечная, 17-летняя Алана Чочиева спела о том, как «мается былое в темноте».
«Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт. Здесь перед нами ангел, который поет "сильная женщина плачет у окна". Откуда это? Зачем? Почему выбор такой песни? Объясни мне!», — разошелся Шнуров.
Гагарина начала было отвечать, но была бесцеремонно прервана.
«Вам 17 лет же. Вы понимаете о чем эта песня?», — обратился Шнуров к Чочиевой.
«Понимаю — ответила девушка, — О любви».
Константин Меладзе (автор этой песни) заступился за юную артистку, заявив что ей досталась самая сложная композиция из всех исполняемых участниками.
«Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении», — заявил Меладзе.
Полина Гагарина также поддержала Алану Чочиеву, сказав, что она всё сделала «именно так, как должно было быть» и артисты не должны выступать с табличкой «мне 17 лет».
Однако Шнуров не унимался и пытался перебивать коллег.
Несмотря на его противодействие, Чочиева прошла в следующий этап конкурса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Сюткин объяснил реакцию Гагариной на поведение участника «Голоса».
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Комментарии 2 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , Алла Пугачева
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