Боярский опубликовал архивное фото с Мироновым

Боярский поделился кадром с Мироновым за год до смерти актера

В 1986 году две звезды вместе летали в Мексику на встречи чемпионата мира по футболу.

«1986 год. Поездка на чемпионат мира по футболу в Мексику с Андреем Мироновым и Александром Ивановым», — подписал снимок Михаил Боярский.

Отметим, что сборная СССР считалась одним из главных фаворитов чемпионата мира по футболу в 1986 году. Наша команда разгромила на групповом этапе венгров со счетом 6:0, поделила очки с Францией и выиграла канадцев. В 1/8 финала сборная потерпела обидное поражение в дополнительное время от бельгийцев со счётом 3:4.