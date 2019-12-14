«Планета перенаселена»: Седокову просят больше не рожать

Роман певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тимма перестал быть тайной.

Пара вовсю появляется вместе и обменивается признаниями в любви в социальных сетях, — рассказывает 5 канал.

Янис разместил в инстаграме фотографию с Анной и написал, что счастлив от того, что, наконец-то, встретил идеальную женщину.

«Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. Love you boo».

Большинство поклонников оставили комплиментарные посты в микроблоге, но некоторые все же в Анне сомневаются. Так, к примеру, ее обвинили в том что это она сама пишет от имени Яниса.

«Хоть тысячу раз заблокируйте, сути это не изменит, ничтожно писать комментарии вместо своего мужчины. Аня, не надо так! И, пожалуйста, не рожайте опять, планета перенаселена», — язвительно заметил фолловер.

Седокова не оставила этот пост без ответа.

«Оставьте, пожалуйста, нас в покое. Вы видите мир в своих красках. Есть миллиард драконов, с которыми вы должны сразиться, но они точно не на этой странице и не на моей. Они у вас в голове. Живите с миром».

Напомним, Анна старше Яниса на 9 лет. У нее трое детей, рожденные от разных отцов. 14-летняя Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний Гектор.