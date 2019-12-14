Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре

«Венец всех приключений»: Билан о скандале в Самаре

Дима Билан до сих пор глубоко переживает скандальную историю, случившуюся во время концерта в Самаре , когда он вышел на сцену в нетрезвом виде.

И, несмотря, даже на советы самой Примадонны, которая написала ему в инстаграме пожелание прекратить извиняться, певец все еще чувствует себя крайне неловко.

Об этом он рассказал YouTube-каналу «А поговорить?», назвав ситуацию «венцом всех приключений в уходящем году».

Он объяснил, что давно не принимал алкоголь и, выпив перед концертом в компании хозяина отеля и с «многими известными людьми в том числе и в политике», не рассчитал свои силы.

Певец немного обижен на тех, с кем выпивал, поскольку они не остановили его перед выходом на сцену.

«Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" — Ну, не вышел бы и все", — цитируют его слова РИА Новости.

Что же касается извинений то по словам Билана помимо желания обелить подпорченную профессиональную репутацию, было еще и обычное, нормальное чувство стыда.

«Как потом смотреть людям в глаза?»

Как сообщал «Рамблер», Дима Билан с ужасом вспоминает сентябрьский скандал в Самаре.

Местные жители обвинили артиста в том, что тот вышел на сцену в состоянии опьянения во время празднования Дня города. Тогда горожане требовали чуть ли не лишить Билана звания Народного артиста.