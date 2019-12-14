Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Озвучен "мрачный сценарий" для ЕС из-за ракет США
Озвучен "мрачный сценарий" для ЕС из-за ракет США
Оружие
Трамп получил «важную информацию» с Украины
Трамп получил «важную информацию» с Украины
В мире
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
Политика
В ДНР резко осадили амбиции Украины
В ДНР резко осадили амбиции Украины
В мире

Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова
Певец Дима Билан в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" рассказал о своем выступлении в нетрезвом виде в Самаре на Дне города, назвав это событие "венцом всех приключений в уходящем году".
Местные жители остались недовольны тем, что во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Артист объяснил, что перед концертом он "провел время" в компании хозяина отеля, в котором он жил, а также в гримерке с "многими известными людьми, в том числе в политике".
"Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" — Ну, не вышел бы и все", — отметил Билан.
Певец признался, что желание принести свои извинения жителям Самары появилось у него сразу после возвращения в Москву.
"Я не мог поступить иначе, я должен был извиниться. Я понимал, что рискую своей репутацией. Помимо подсознательного расчета было желание. Как потом смотреть людям в глаза?" — заявил артист.
Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Кроме того, он дал в Самаре открытый концерт, подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки, а областной детской больнице — два монитора пациента высокого класса.
Видео дня. Кайф под партой: детей подсадили на новый наркотик
Последние новости
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Дима Билан , Самара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучен «мрачный сценарий» для ЕС из-за ракет США
Озвучен «мрачный сценарий» для ЕС из-за ракет США 3
Трамп получил «важную информацию» с Украины
Трамп получил «важную информацию» с Украины 27
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже 65
В ДНР резко осадили амбиции Украины
В ДНР резко осадили амбиции Украины 638
Россиянам дали рекомендации по покупке алкоголя
Россиянам дали рекомендации по покупке алкоголя
Видео
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
00:29
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
Армия
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
00:07
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
Происшествия
Опубликовано видео 10-метрового провала грунта в Китае
00:23
Опубликовано видео 10-метрового провала грунта в Китае
Происшествия
Опубликовано видео схватки орлана и осьминога
00:54
Опубликовано видео схватки орлана и осьминога
В мире
«Кровь хлещет, стоять тяжело»
03:25
«Кровь хлещет, стоять тяжело»
Происшествия
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев
01:45
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев
В мире
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение