Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре

Певец Дима Билан в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" рассказал о своем выступлении в нетрезвом виде в Самаре на Дне города, назвав это событие "венцом всех приключений в уходящем году".

Местные жители остались недовольны тем, что во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Артист объяснил, что перед концертом он "провел время" в компании хозяина отеля, в котором он жил, а также в гримерке с "многими известными людьми, в том числе в политике".

"Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" — Ну, не вышел бы и все", — отметил Билан.

Певец признался, что желание принести свои извинения жителям Самары появилось у него сразу после возвращения в Москву.

"Я не мог поступить иначе, я должен был извиниться. Я понимал, что рискую своей репутацией. Помимо подсознательного расчета было желание. Как потом смотреть людям в глаза?" — заявил артист.

Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Кроме того, он дал в Самаре открытый концерт, подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки, а областной детской больнице — два монитора пациента высокого класса.