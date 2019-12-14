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Общество

Стало известно, почему Ротару отказалась выступать 

Рамблер 33 минуты назад
Названа причина отказа Ротару выступать в России
Фото: Instagram
София Ротару недавно с большим успехом выступила в Москве на «Песне года». Певицу сейчас буквально заваливают предложениями как гастрольных туров, так и отдельных выступлений.
Однако она от всего отказывается.
«Я … уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее", — приводят слова ее концертного директора Сергея Лаврова РИА Новости.
Как утверждает Лавров, звезда отвергает не только предложения из России, но и все прочие, ссылаясь на свой «почтенный возраст».
«Она просто не соглашается», — говорит он.
Однако о том, что София Михайловна прекрасно выглядит и полна энергии, стало известно всем после ее блестящего выступления на фестивале.
Возможно, свою роль сыграла достаточно неприятная травля в социальных сетях и ряде СМИ, где певицу обвиняли во всех смертных грехах.
Ротару уже нет смысла что-либо доказывать публике — певческий талант ее общепризнан, и почивать на лаврах можно вполне заслуженно.
Как сообщал «Рамблер», певице Софии Ротару всегда рады на «Новогоднем голубом огоньке», ее любят миллионы людей в России и за рубежом.
Об этом заявил режиссер новогоднего концерта на канале «Россия 1» Сергей Широков.
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Комментарии 12 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Широков , Сергей Лавров , София Ротару , РИА Новости , Москва
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