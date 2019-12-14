Названа причина отказа Ротару выступать в России

Стало известно, почему Ротару отказалась выступать

София Ротару недавно с большим успехом выступила в Москве на «Песне года». Певицу сейчас буквально заваливают предложениями как гастрольных туров, так и отдельных выступлений.

Однако она от всего отказывается.

«Я … уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее", — приводят слова ее концертного директора Сергея Лаврова РИА Новости.

Как утверждает Лавров, звезда отвергает не только предложения из России, но и все прочие, ссылаясь на свой «почтенный возраст».

«Она просто не соглашается», — говорит он.

Однако о том, что София Михайловна прекрасно выглядит и полна энергии, стало известно всем после ее блестящего выступления на фестивале.

Возможно, свою роль сыграла достаточно неприятная травля в социальных сетях и ряде СМИ, где певицу обвиняли во всех смертных грехах.

Ротару уже нет смысла что-либо доказывать публике — певческий талант ее общепризнан, и почивать на лаврах можно вполне заслуженно.

Как сообщал «Рамблер», певице Софии Ротару всегда рады на «Новогоднем голубом огоньке», ее любят миллионы людей в России и за рубежом.