Названа причина отказа Ротару выступать в России

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

София Ротару вынуждена отказываться от гастрольных туров и отдельных выступлений в силу "почтенного возраста". Об этом изданию "Газета.ру" рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров

По его словам, решения артистки распространяются не только на Россию , но и другие страны, в которых находятся люди, предлагающие сотрудничество.

"Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее", — отметил Лавров.

Концертный директор подчеркнул, что в случае, если Ротару объявит концерты в разных городах России, они будут пользоваться популярностью у слушателей.

"Она просто не соглашается, но, уверяю вас, будут аншлаги", — считает он.

Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году певица решила вернуться в Россию и выступила седьмого декабря на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.