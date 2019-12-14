Цымбалюк-Романовская вспомнила о бывшем

Виталина Цымбалюк-Романовская сейчас в активном поиске.
После скандального развода с Арменом Джигарханяном у нее был роман Федором Шаляпиным, но и певец предпочел с ней расстаться.
Тут пианистка и решила выставить в инстаграм свою архивную фотографию с Джигарханяном. Но вторым фото в подборке.
На первой фотографии — она и композитор Владимир Быстряков. Виталина рассыпается в комплиментах, поздравляя Быстрякова с днем рождения. А на второй — те же лица в компании, плюс Джигарханян.
Подписчики ехидно советуют пианистке «отрезать» бывшего супруга, дабы «не нервничал».
«Может быть Джигорханяна тогось, отрезать маленько, чтобы он не нервничал»
Как ранее писал «Рамблер», со скандально известной экс-супруги Армена Джигарханяна сняли подписку о невыезде.