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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовской посоветовали «отрезать Джигарханяна» 

Рамблер 1 час назад
Цымбалюк-Романовская вспомнила о бывшем
Фото: РИА Новости
Виталина Цымбалюк-Романовская сейчас в активном поиске.
После скандального развода с Арменом Джигарханяном у нее был роман Федором Шаляпиным, но и певец предпочел с ней расстаться.
Тут пианистка и решила выставить в инстаграм свою архивную фотографию с Джигарханяном. Но вторым фото в подборке.
На первой фотографии — она и композитор Владимир Быстряков. Виталина рассыпается в комплиментах, поздравляя Быстрякова с днем рождения. А на второй — те же лица в компании, плюс Джигарханян.
Подписчики ехидно советуют пианистке «отрезать» бывшего супруга, дабы «не нервничал».
«Может быть Джигорханяна тогось, отрезать маленько, чтобы он не нервничал»
Как ранее писал «Рамблер», со скандально известной экс-супруги Армена Джигарханяна сняли подписку о невыезде.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Федор Шаляпин , Владимир Быстряков , Армен Джигарханян
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