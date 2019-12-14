Цымбалюк-Романовская вспомнила о бывшем

Цымбалюк-Романовской посоветовали «отрезать Джигарханяна»

Виталина Цымбалюк-Романовская сейчас в активном поиске.

Тут пианистка и решила выставить в инстаграм свою архивную фотографию с Джигарханяном. Но вторым фото в подборке.

На первой фотографии — она и композитор Владимир Быстряков . Виталина рассыпается в комплиментах, поздравляя Быстрякова с днем рождения. А на второй — те же лица в компании, плюс Джигарханян.

Подписчики ехидно советуют пианистке «отрезать» бывшего супруга, дабы «не нервничал».