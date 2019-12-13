Цымбалюк-Романовская вспомнила о бывшем

Недавно стало известно, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась со своим бойфрендом Прохором Шаляпиным. Однако ни он, ни она уже не скучают, каждый ищет себе нового партнера. В Instagram Цымбалюк-Романовской появилось архивное фото с Арменом Джигарханяном — их засняли вместе на одной из вечеринок.
Видимо она так и не смогла забыть своего мужа. Недавно сообщалось, что она даже пыталась прийти к нему в больницу.
Видимо такой интерес к Джигарханяну у блондинки проснулся тогда, когда она узнала, что Татьяна Власова оставила артиста и сбежала в США, пишет Утро.ru.