Цымбалюк-Романовская вспомнила о бывшем возлюбленном

Недавно стало известно, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась со своим бойфрендом Прохором Шаляпиным . Однако ни он, ни она уже не скучают, каждый ищет себе нового партнера. В Instagram Цымбалюк-Романовской появилось архивное фото с Арменом Джигарханяном — их засняли вместе на одной из вечеринок.

Видимо она так и не смогла забыть своего мужа. Недавно сообщалось, что она даже пыталась прийти к нему в больницу.