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Цымбалюк-Романовская вспомнила о бывшем возлюбленном 

Свободная пресса 1 час назад
Цымбалюк-Романовская вспомнила о бывшем
Фото: РИА Новости
Недавно стало известно, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась со своим бойфрендом Прохором Шаляпиным. Однако ни он, ни она уже не скучают, каждый ищет себе нового партнера. В Instagram Цымбалюк-Романовской появилось архивное фото с Арменом Джигарханяном — их засняли вместе на одной из вечеринок.
Видимо она так и не смогла забыть своего мужа. Недавно сообщалось, что она даже пыталась прийти к нему в больницу.
Видимо такой интерес к Джигарханяну у блондинки проснулся тогда, когда она узнала, что Татьяна Власова оставила артиста и сбежала в США, пишет Утро.ru.
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Теги:
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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