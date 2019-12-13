Цискаридзе назвал условие для появления у него детей

Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» ответил на вопрос, когда у него появятся дети. Знаменитый танцовщик, который никогда не был женат, не исключил, что когда-нибудь у него появится ребёнок.

Журналисты издания Teleprogramma.pro отметили, что Цискаридзе в принципе никогда не обсуждает свою личную жизнь. Однако суть программы «Судьба человека» состоит в том, чтобы звезды рассказывали о своих любовных увлечениях и семейной жизни. Поэтому ведущий Борис Корчевников пошёл на хитрость. Вопросы о личном ректору Академии русского балета имени Вагановой задали дети.

«Сейчас модно заводить детей. Они есть у Киркорова и Лазарева. Когда появятся у вас?» — процитировал Корчевников вопрос из записки ребёнка.

«Ну это же не такси и не котенок, чтобы завести. Нет, конечно, у меня детей очень много — не своих. Ну и свои, Бог даст, то будут», — ответил Цискаридзе.

Ранее, как сообщал «Рамблер», студент актерского факультета Московского гуманитарного университета Тимур Акперов на свей странице в Instagram заявил, что является внебрачным сыном Цискардзе. Позже парень прокомментировал своё заявление прессе, подчеркнув, что намерен добиваться своего признания «отцом»: несколько раз он пытался поговорить с танцовщиком по телефону, писал ему сообщения в соцсетях, но попытки оказались безрезультатными — артист хранит молчание. Акперов уверяет, что его родство с Цискаридзе доказывают результаты теста ДНК, сделанные в начале 2000-х годов и уничтоженные его матерью.