Страдающий болезнью Паркинсона Зайцев вышел в свет 

Вячеслав Зайцев, которому был поставлен диагноз болезни Паркинсона, впервые за долгое время посетил публичное мероприятие, сообщает Teleprograma.pro. Модельер появился на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой.
81-летний Зайцев в общении с прессой отметил, что супругу режиссера Никиты Михалкова знает уже очень много лет с тех пор, как она начала работать у него моделью.
Также модельер прокомментировал финансовые трудности своего дома мод: не так давно существовал риск, что учреждение будет закрыто, однако на помощь Зайцеву пришли его многочисленные друзья. Сегодня предприятием управляет сын модельера Егор.
«Все-все друзья помогают. Очень много. Никто не остался равнодушным», — заявил Зайцев.
Журналисты отметили, что модельер, отвечая на вопросы, говорил с трудом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на сцене с первым сольным концертом после перенесённого инсульта выступил Николай Носков. Телеведущая Екатерина Стриженова отметила, что концерт артиста собрал более 6 тысяч зрителей, которые едва вместились в зал Крокус Сити Холла.