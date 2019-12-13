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Страдающий болезнью Паркинсона Зайцев вышел в свет 

Рамблер 26 минут назад
Страдающий болезнью Паркинсона Зайцев вышел в свет
Фото: РИА Новости
Вячеслав Зайцев, которому был поставлен диагноз болезни Паркинсона, впервые за долгое время посетил публичное мероприятие, сообщает Teleprograma.pro. Модельер появился на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой.
81-летний Зайцев в общении с прессой отметил, что супругу режиссера Никиты Михалкова знает уже очень много лет с тех пор, как она начала работать у него моделью.
Также модельер прокомментировал финансовые трудности своего дома мод: не так давно существовал риск, что учреждение будет закрыто, однако на помощь Зайцеву пришли его многочисленные друзья. Сегодня предприятием управляет сын модельера Егор.
«Все-все друзья помогают. Очень много. Никто не остался равнодушным», — заявил Зайцев.
Журналисты отметили, что модельер, отвечая на вопросы, говорил с трудом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на сцене с первым сольным концертом после перенесённого инсульта выступил Николай Носков. Телеведущая Екатерина Стриженова отметила, что концерт артиста собрал более 6 тысяч зрителей, которые едва вместились в зал Крокус Сити Холла.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Николай Носков , Екатерина Стриженова , Татьяна Михалкова , Вячеслав Зайцев , Никита Михалков
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