Страдающий болезнью Паркинсона Зайцев вышел в свет

81-летний Зайцев в общении с прессой отметил, что супругу режиссера Никиты Михалкова знает уже очень много лет с тех пор, как она начала работать у него моделью.

Также модельер прокомментировал финансовые трудности своего дома мод: не так давно существовал риск, что учреждение будет закрыто, однако на помощь Зайцеву пришли его многочисленные друзья. Сегодня предприятием управляет сын модельера Егор.

«Все-все друзья помогают. Очень много. Никто не остался равнодушным», — заявил Зайцев.

Журналисты отметили, что модельер, отвечая на вопросы, говорил с трудом.