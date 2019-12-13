Гузеева рассказала о жизни «на дне» 

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в одном из выпусков передачи рассказала о пережитой затяжной депрессии, которая опустила её «на самое дно», сообщает «Комсомольская правда. Актриса отметила, что ей удалось справиться с проблемами, и больше в «ту жизнь» она не вернётся.
Откровенное признание прозвучало на фоне истории одной из участниц программы, которой из-за пристрастия к алкоголю запретили общаться с родными детьми. Выслушав исповедь гостьи, Гузеева заявила, что знает, как можно скатиться до плачевного состояния.
Телеведущая отметила, что долгое время не могла смотреть на отражение в зеркале, считая себя «жирной».
«Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить — значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего», — призналась звезда.
По ее словам, спустя какое-то время она нашла в себе силы, чтоы справиться с испытаниями.
«Я больше в ту жизнь не вернусь. У меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой-монадой. Но я для этого что-то делаю», — заявила телеведущая.
Ранее, как сообщал «Рамблер», смена имиджа 60-летней Ларисой Гузеевой взбудоражила поклонников актрисы. Артистка перекрасилась в блондинку, а на одну из столичных вечеринок явилась в откровенном наряде. 5 ноября Гузеева выложила в соцсеть снимок, на котором изображена в полупрозрачной майке и чёрной рубашке, застегнутой не до конца, чтобы продемонстрировать декольте и нижнее белье в тон.