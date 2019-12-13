Гузеева рассказала о жизни «на дне»

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в одном из выпусков передачи рассказала о пережитой затяжной депрессии, которая опустила её «на самое дно», сообщает «Комсомольская правда . Актриса отметила, что ей удалось справиться с проблемами, и больше в «ту жизнь» она не вернётся.

Откровенное признание прозвучало на фоне истории одной из участниц программы, которой из-за пристрастия к алкоголю запретили общаться с родными детьми. Выслушав исповедь гостьи, Гузеева заявила, что знает, как можно скатиться до плачевного состояния.

Телеведущая отметила, что долгое время не могла смотреть на отражение в зеркале, считая себя «жирной».

«Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить — значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего», — призналась звезда.

По ее словам, спустя какое-то время она нашла в себе силы, чтоы справиться с испытаниями.

«Я больше в ту жизнь не вернусь. У меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой-монадой. Но я для этого что-то делаю», — заявила телеведущая.