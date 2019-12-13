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Ротару спонсирует «армию» 

Рамблер 1 час назад
Ротару спонсирует «армию»
Фото: РИА Новости
Концертный директор Софии Ротару Серей Лавров признался, что украинская певица вынуждена спонсировать армию, однако вопреки слухам — это армия родственников, сообщает «Собеседник». Артистка материально помогает всем членам своей большой семьи.
«У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату», — заявил Лавров.
При этом менеджер отметил, что сегодня певица зарабатывает не такие большие деньги как раньше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что одно 40-минутное выступление Ротару на праздничном мероприятии обойдётся заказчикам в 50 тысяч евро. Лавров подчеркнул, что часть суммы уходит на зарплату участникам коллектива, запись новых песен, костюмы. На последнее артистка, по его словам, денег не жалеет.
Директор звезды также отметил, что если бы Ротару получала больше денег, то она никогда не стала бы спонсировать ведение войны, поскольку она очень миролюбивый человек и выступает против конфликтов.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару , ИД "Собеседник"
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