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Политика

Возбуждено дело из-за угроз сыну Плющенко 

Рамблер + ещё 8 53 минуты назад
Возбуждено дело из-за угроз сыну Плющенко
Фото: Instagram
Уголовное дело возбуждено в Московской области по факту угроз жизни сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС заявил адвокат Александр Карабанов.
Как сообщал «Рамблер», ранее полиция начала проверку из-за угроз, поступивших Александру Плющенко. В свою очередь Яна Рудковская пообещала денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто угрожал ее шестилетнему сыну.
«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ)», — пояснил адвокат.
Издание также напомнило, что ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Рудковская и Плющенко заявили в полицию о вымогательстве у них двух миллионов рублей через социальные сети под угрозой расправы с ними и их сыном.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Происшествия , Яна Рудковская , Александр Карабанов , Александр Плющенко , Евгений Плющенко , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область
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