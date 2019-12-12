Возбуждено дело из-за угроз сыну Плющенко

Как сообщал «Рамблер», ранее полиция начала проверку из-за угроз, поступивших Александру Плющенко . В свою очередь Яна Рудковская пообещала денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто угрожал ее шестилетнему сыну.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ)», — пояснил адвокат.

Издание также напомнило, что ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Рудковская и Плющенко заявили в полицию о вымогательстве у них двух миллионов рублей через социальные сети под угрозой расправы с ними и их сыном.