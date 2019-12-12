Актер сериала умер в 14 лет

Джек Бернс, как сообщал «Рамблер», был известен тем, что исполнил эпизодические роли в таких сериалах, как «На виду», «Один из нас» и «Чужестранка». Кроме того, он был артистом балета — проходил обучение в престижном учебном заведении.