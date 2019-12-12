Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело МН-17: Россия ответила Нидердандам
Дело МН-17: Россия ответила Нидердандам
В мире
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили
Общество
Названа самая влиятельная женщина года
Названа самая влиятельная женщина года
В мире
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика

Актер сериала умер в 14 лет 

Рамблер + ещё 3 18 минут назад
Актер сериала умер в 14 лет
Фото: Facebook
14-летний актер Джек Бернс скончался. Об этом сообщает британское издание Metro.
Джек Бернс, как сообщал «Рамблер», был известен тем, что исполнил эпизодические роли в таких сериалах, как «На виду», «Один из нас» и «Чужестранка». Кроме того, он был артистом балета — проходил обучение в престижном учебном заведении.
Джек Бернс жил с родителями в городе Гринок, Шотландия. Там на днях он был найден мертвым. Причина смерти молодого человека пока не известна точно, но местные правоохранительные органы не считают, что ее характер был насильственным. Сегодня состоятся прощание с 14-летним актером и его похороны.
Тем временем в Москве сегодня простились с бывшим мэром города Юрием Лужковым. Он умер 10 декабря в результате осложнений, возникших в ходе плановой операции. Церемония прощания с экс-градоначальником прошла в храме Христа Спасителя, ее посетили тысячи человек, в том числе президент России Владимир Путин, преемник Лужкова на посту мэра Москвы Сергей Собянин и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , В мире , Иисус Христос , Джек Бернс , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело МН-17: Россия ответила Нидердандам
Дело МН-17: Россия ответила Нидердандам 2
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили
Названа самая влиятельная женщина года
Названа самая влиятельная женщина года 1
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 192
Объятия Макрона и Путина взбесили Киев
Объятия Макрона и Путина взбесили Киев 115
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение