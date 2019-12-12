Актер сериала умер в 14 лет 

14-летний актер Джек Бернс скончался. Об этом сообщает британское издание Metro.
Джек Бернс, как сообщал «Рамблер», был известен тем, что исполнил эпизодические роли в таких сериалах, как «На виду», «Один из нас» и «Чужестранка». Кроме того, он был артистом балета — проходил обучение в престижном учебном заведении.
Джек Бернс жил с родителями в городе Гринок, Шотландия. Там на днях он был найден мертвым. Причина смерти молодого человека пока не известна точно, но местные правоохранительные органы не считают, что ее характер был насильственным. Сегодня состоятся прощание с 14-летним актером и его похороны.
Тем временем в Москве сегодня простились с бывшим мэром города Юрием Лужковым. Он умер 10 декабря в результате осложнений, возникших в ходе плановой операции. Церемония прощания с экс-градоначальником прошла в храме Христа Спасителя, ее посетили тысячи человек, в том числе президент России Владимир Путин, преемник Лужкова на посту мэра Москвы Сергей Собянин и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.