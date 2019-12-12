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Актер из сериала «На виду» умер в 14 лет 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Актер из сериала «На виду» умер в 14 лет
Фото: Facebook
Шотландский актер и балетный танцор Джек Бернс, известный по сериалу «На виду», умер в возрасте 14 лет. Об этом сообщает газета Metro.
Подростка нашли мертвым в его доме в Гриноке. Причина случившегося не уточняется, однако в полиции заявили, что не рассматривают его смерть как подозрительную.
Отмечается, что Бернс обучался в престижной балетной школе в Глазго. Похороны состоятся 12 декабря.
Бернс появлялся в мини-сериалах «На виду» и «Один из нас». В балетной школе его называли следующим Билли Эллиотом. Свое прозвище подросток получил после выхода картины Стивена Долдри «Билли Эллиот», в которой рассказывается история 11-летнего мальчика, увлеченного танцами и мечтающего поступить в Королевскую балетную школу.
11 ноября сообщалось, что американская актриса театра и кино Лорел Григгс умерла в возрасте 13 лет. Причиной смерти стал сильный астматический приступ. Григгс появлялась в фильме Вуди Аллена «Светская жизнь», а также в сериалах «Луи» и «Гуппи и пузырики».
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Теги:
Шоу-бизнес , В мире , Джек Бернс
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