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«Любил людей и думал о жизни»: Бабкина поблагодарила Лужкова за заслуги 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Любил людей»: Бабкина о Лужкове
Фото: ТАСС
Певица Надежда Бабкина назвала экс-мэра Москвы Юрия Лужкова человеком, которому известны все чаяния. Артистка утром 12 декабря приехала в храм Христа Спасителя, появившийся, как отметил патриарх Кирилл, по завету экс-мэра. Бабкина возложила к гробу пышный букет красных роз, а затем взяла слово, чтобы высказаться о том, каким она помнит многолетнего управленца.
Подойдя к микрофону, Бабкина отметила превосходные качества Лужкова как организатора, а также подчеркнула выдающиеся черты характера политика. Артистка отметила, что благодарна Юрию Михайловичу за то, что тот в свое время доверил ей создать в столице театр. Бабкина пожелала, чтобы «вечный путь Лужкова был светлым», а со своей стороны пообещала помнить мэра вечно.
«Дорогой Юрий Михайлович, бесконечная Вам благодарность за то, что Вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни. Огромным удовольствием было быть с Вами. Вы были масштабным руководителем, российским политиком, человеком, которому известны все чаяния. При жизни я успела сказать Вам слова благодарности. Вы любили культуру и всегда были души человеком. Вечная Вам память», — сказала Бабкина, передает спецкор Teleprogramma.pro.
К 12.30 первая часть траурного мероприятия завершилась. Около 15 часов процессия переместится на Новодевичье кладбище, чтобы предать тело экс-мэра земле.
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Комментарии 1 
Теги:
Шоу-бизнес , Иисус Христос , Надежда Бабкина , Юрий Лужков , Москва
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