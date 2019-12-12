Нетиевского предал партнер

Партнер бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, компания «ВБД Груп», принял в суде не его сторону, а сторону объединения, и это примечательно. Об этом «Ура.ру» заявил действующий директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов

«Уральские пельмени» — творческое объединение. Сергей Нетиевский — его бывший директор. Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Нетиевский (а именно его компания «Идея фикс медиа») подал к «Уральским пельменям» иск — потребовал признать незаконными и неисполненными сделки объединения на сумму 68,8 миллиона рублей.

По словам Евгения Орлова, 11 декабря Нетиевский лично присутствовал на заседании в Арбитражном суде Москвы и активно критиковал участников «Уральских пельменей», однако суд отказал в удовлетворении его требований и признал сделки объединения законными и исполненными.

«Примечательно, что даже партнеры Нетиевского из "ВБД Груп" в этом суде приняли сторону "Пельменей"», — отметил Орлов.

Сергей Нетиевский, в свою очередь, сообщил изданию о намерении подать апелляцию на решение московского арбитража.