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«Позорище для страны»: Пенкин осудил порыв Бузовой поехать на Евровидение 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Позорище для страны»: Пенкин осудил Бузову
Фото: @penkinofficial
Музыкант Сергей Пенкин высказался резко против идеи отправить на песенный конкурс Евровидение Ольгу Бузову. Отметим, что слухи об этом периодически всплывают в прессе.
«Я ужасно отношусь к этой идее. Это позорище для страны. Все-таки на данный конкурс нужно посылать талантливых певцов. Очень много сейчас артистов из девяностых годов, из двухтысячных. Просто отправлять тех, у кого есть деньги — это неправильно», — сказал яркий исполнитель.
По словам Пенкина, в далеком 1994 году он сам пробовал силы, чтобы поехать на Евровидение. Певец был на отборочном туре в Юрмале. Тогда ему не удалось обойти всех претендентов. Также Пенкин отметил, что сегодня конкурс уже не такой яркий, каким был раньше.
Музыкант заметил, что впереди его ждет большой гастрольный тур по стране. При этом, как он сказал, не всегда на его концертах аншлаги. Собирается примерно 80 процентов от зала. Как сказал певец, это отличный показатель, потому что у многих артистов сегодня концерты вовсе отменяют. Зрители не покупают билеты, сообщает портал Dni.ru.
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Комментарии 6 
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Пенкин , Ольга Бузова , Дни.Ру
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