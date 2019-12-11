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Миллионер рассказал о встрече с Шурыгиной 

Рамблер 1 час назад
Миллионер рассказал о встрече с Шурыгиной
Фото: vk.com/Диана Шурыгина
Новый избранник Дианы Шурыгиной миллионер Денис Ребров в интервью изданию Starhit рассказал о первой встрече с девушкой. По его словам, скандальная звезда ток-шоу поразила его своей естественностью и непринужденностью.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Диана Шурыгина развелась с мужем, телеоператором Андреем Шляниным, который подозревал молодую супругу в неверности. При этом девушка отметила, что причиной разлада в семье стало ее нежелание иметь детей. В настоящее время Шурыгина встречается с миллионером Денисом Ребровым.
Молодой предприниматель заявил, что был покорён манерами девушки при первой же встрече с ней.
«Она привлекла меня своим поведением. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую», — заявил Ребров.
Сначала отношения Шурыгиной с бизнесменом строились исключительно на основе совместной работы. Ребров уверяет, что знал о замужестве девушки, но сдержать себя не смог.
«Я захотел увидеть ее и предложил встретиться наедине. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге мы сошлись на встрече втроем в боулинге», — отметил предприниматель.
Поначалу окружение считало Шурыгину и Реброва друзьями, но после того, как пара съездила на отдых, сомнения развеялись — молодые люди встречаются. Сегодня они этого не скрывают.
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Комментарии 2 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Диана Шурыгина
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