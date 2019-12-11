Миллионер рассказал о встрече с Шурыгиной

Новый избранник Дианы Шурыгиной миллионер Денис Ребров в интервью изданию Starhit рассказал о первой встрече с девушкой. По его словам, скандальная звезда ток-шоу поразила его своей естественностью и непринужденностью.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Диана Шурыгина развелась с мужем, телеоператором Андреем Шляниным, который подозревал молодую супругу в неверности. При этом девушка отметила, что причиной разлада в семье стало ее нежелание иметь детей. В настоящее время Шурыгина встречается с миллионером Денисом Ребровым.

Молодой предприниматель заявил, что был покорён манерами девушки при первой же встрече с ней.

«Она привлекла меня своим поведением. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую», — заявил Ребров.

Сначала отношения Шурыгиной с бизнесменом строились исключительно на основе совместной работы. Ребров уверяет, что знал о замужестве девушки, но сдержать себя не смог.

«Я захотел увидеть ее и предложил встретиться наедине. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге мы сошлись на встрече втроем в боулинге», — отметил предприниматель.

Поначалу окружение считало Шурыгину и Реброва друзьями, но после того, как пара съездила на отдых, сомнения развеялись — молодые люди встречаются. Сегодня они этого не скрывают.