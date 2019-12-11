Понаровская объяснила уход со сцены

«Я дала 130 концертов за 28 дней»: Понаровская объяснила, почему уходила со сцены

Певица Ирина Понаровская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что покидала сцену на долгие годы из-за сильной усталости. Как отметила звезда, ей был просто необходим отдых.

«Просто навалилась усталость из-за постоянных концертов. Я не знаю, может это был рекорд, но у меня был шанс войти в российскую книгу Гиннеса. Я дала за 28 дней 130 концертов. Выступала иногда по пять раз в день. Плюс еще какие-то стечения обстоятельств, что мне надо было уйти. И я сказала сама себе: «Все! Не могу больше», — отметила исполнительница.

Как заметила звезда, она уезжала жить в Эстонию. Ее родители много лет назад построили дом в Прибалтике. Именно там она и поселилась в тишине. Исполнительница полностью прекратила общение с внешним миром.

«Мой телефон до сих пор шоу-бизнес не знает», — заверила она.

При этом она сказала, что главное для нее в жизни — это родные люди.