Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в аккаунте Instagram опровергли информацию СМИ о параличе правой части тела актрисы.

Они опубликовали скриншот заголовков с упоминанием о параличе и перечеркнули их красными линиями.

В подписи к фото авторы посетовали, что затишье в новостях о состоянии Анастасии Заворотнюк было недолгим.

«Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе», — говорится в сообщении.

Родные Заворотнюк поблагодарили за поддержку тех, кто посылает ей позитивные мысли и энергию, и пожелали всем добра.

По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске

Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).