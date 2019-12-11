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Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы 

Рамблер 30 минут назад
Родственники Анастасии Заворотнюк в аккаунте Instagram опровергли информацию СМИ о параличе правой части тела актрисы.
Они опубликовали скриншот заголовков с упоминанием о параличе и перечеркнули их красными линиями.
В подписи к фото авторы посетовали, что затишье в новостях о состоянии Анастасии Заворотнюк было недолгим.
«Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе», — говорится в сообщении.
Родные Заворотнюк поблагодарили за поддержку тех, кто посылает ей позитивные мысли и энергию, и пожелали всем добра.
По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.
Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Комментарии 11 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске
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