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«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной
Фото: ТАСС
Правая сторона тела актрисы Анастасии Заворотнюк, парализованная из-за опухоли головного мозга, может навсегда остаться обездвиженной, несмотря на реабилитацию. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источника, в центре реабилитации звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится уже три месяца, однако улучшений нет.
«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — пояснил информированный источник.
Он отметил, что актриса передвигается на коляске, за ней ухаживают мама и муж.
«Рамблер» писал, что в августе стало известно о борьбе Анастасии Заворотнюк с раком мозга. При этом семья актрисы долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники опровергли информацию о том, что у Заворотнюк паралич и состояние сопора. Позднее друг Петра Чернышева рассказал «Комсомольской правде», что лечение дало хорошие результаты и есть надежда, что Анастасия Заворотнюк полностью поправится.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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