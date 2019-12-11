«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной

Правая сторона тела актрисы Анастасии Заворотнюк , парализованная из-за опухоли головного мозга, может навсегда остаться обездвиженной, несмотря на реабилитацию. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источника, в центре реабилитации звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится уже три месяца, однако улучшений нет.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — пояснил информированный источник.

Он отметил, что актриса передвигается на коляске, за ней ухаживают мама и муж.