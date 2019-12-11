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В мире

Стали известны подробности о параличе Заворотнюк 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Стали известны подробности о параличе Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Стали известны новые подробности о параличе российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, опухоль в левом полушарии мозга привела к тому, что у артистки парализовало правую руку, а затем и всю правую часть тела.
«Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — заявил источник.
Утверждается, что в настоящее время Заворотнюк передвигается только на инвалидной коляске. За ней ухаживают муж и мать.
48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, после того как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, а 15 октября близкие артистки впервые подтвердили, что она проходит лечение от тяжелого заболевания.
В сентябре появилась информация о том, что у звезды диагностировали паралич правой части тела. При этом позднее Telegram-канал Baza сообщил, что у артистки не было подобных осложнений.
В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября сразу после выписки из Европейского медицинского центра. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Заворотнюк
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