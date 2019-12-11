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Билан отказался петь на концерте звезд «Евровидения» 

Рамблер 58 минут назад
Билан отказался петь на концерте звезд «Евровидения»
Фото: РИА Новости
Среди причин, по которым победитель «Евровидения» 2008 года певец Дима Билан отказался от участия в шоу, организаторы фестиваля Het Grote Songfestivalfeest назвали то, что помимо него в концерте примет участие Сергей Лазарев. Об этом сообщает Oikotimes.
«К сожалению, мы должны сообщить вам, что Дима Билан расторг контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: во-первых, он был не единственным русским артистом в шоу, а во-вторых, его имя было напечатано недостаточно большим шрифтом на афише», — отметили организаторы.
По данным издания Super, Билан должен был спеть на шоу, которое должно пройти 15 декабря в Амстердаме, и стать одним из хедлайнеров мероприятия. Представители певца объяснили его отказ от поездки «невыполнением условий».
«Там не были выполнены определенные условия, и у нас поменялись планы», — пояснила представитель певца.
Сам Дима Билан заявил изданию, что изначально его приглашали на концерт «победителей Евровидения», который в итоге превратился в общую «солянку», что совершенно не соответствовало тому, о чем изначально заявляли организаторы.
«Рамблер» писал, что Сергей Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2019 году и занял на музыкальном конкурсе третье место.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Дима Билан
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