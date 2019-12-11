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Боня сравнила Собчак со «стервятником» в конфликте с Лопыревой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Боня сравнила Собчак со «стервятником»
Фото: globallookpress.com
Экс-участница «Дома-2» прокомментировала конфликт между телеведущей и женой Игоря Булатова.
Экс-участница «Дома-2» не оставила без внимания конфликт Ксении Собчак и Виктории Лопыревой. В интервью Teleprogramma.pro бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита выступила в поддержку новоиспеченной жены бизнесмена Игоря Булатова, сравнив Ксению Анатольевну со «стервятником» в истории с 36-летней моделью.
После того, как Лопырева подтвердила сообщение о том, что она зарегистрировала союз со своей второй половинкой в Грибоедовском дворце бракосочетаний, дочь Людмилы Нарусовой усомнилась в искренности чувств Вики. Телеведущая подметив, что не исключает вероятность того, что модель вернется на ярмарку невест, как только узнает, что у ее мужа нет денег.
Однако сама Виктория уверяет подписчиков в том, что они с Игорем в состоянии заработать на жизнь, попутно высказавшись в адрес жены Константина Богомолова. Лопырева призналась, что не уважает Ксюшу как человека, считая, что Собчак при желании может подставить: и мужа, и близких друзей.
Комментируя конфликт Лопыревой и Собчак, Виктория Боня подметила, что Ксения в очередной раз надеется поймать хайп и продемонстрировать собственное превосходство.
«Я давно заметила — Собчак, как стервятник, летит на любую добычу, а тема Лопыревой сейчас одна из самых животрепещущих», — резюмировала экс-участница телестройки.
Напомним, что вместе с Игорем Булатовым модель воспитывает десятимесячного сына Марка Лео. Вместе с семьей Виктория Лопырева обосновалась в Испании.
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Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Виктория Лопырева
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