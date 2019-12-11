Боня сравнила Собчак со «стервятником» в конфликте с Лопыревой

Экс-участница «Дома-2» прокомментировала конфликт между телеведущей и женой Игоря Булатова.

Экс-участница «Дома-2» не оставила без внимания конфликт Ксении Собчак Виктории Лопыревой . В интервью Teleprogramma.pro бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита выступила в поддержку новоиспеченной жены бизнесмена Игоря Булатова, сравнив Ксению Анатольевну со «стервятником» в истории с 36-летней моделью.

После того, как Лопырева подтвердила сообщение о том, что она зарегистрировала союз со своей второй половинкой в Грибоедовском дворце бракосочетаний, дочь Людмилы Нарусовой усомнилась в искренности чувств Вики. Телеведущая подметив, что не исключает вероятность того, что модель вернется на ярмарку невест, как только узнает, что у ее мужа нет денег.

Комментируя конфликт Лопыревой и Собчак, Виктория Боня подметила, что Ксения в очередной раз надеется поймать хайп и продемонстрировать собственное превосходство.

«Я давно заметила — Собчак, как стервятник, летит на любую добычу, а тема Лопыревой сейчас одна из самых животрепещущих», — резюмировала экс-участница телестройки.

Напомним, что вместе с Игорем Булатовым модель воспитывает десятимесячного сына Марка Лео. Вместе с семьей Виктория Лопырева обосновалась в Испании.