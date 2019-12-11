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Скандалы Андрея Макаревича 

Рамблер 1 час назад
Скандалы Андрея Макаревича
Фото: ТАСС
Музыкант Андрей Макаревич оказывался в центре скандалов слишком часто. Об этом пишет «СтарХит».
Макаревич, как сообщал «Рамблер», стал отцом довольно рано, в 22 года, но интересовался тогда только музыкой и не смог построить отношения с матерью своей дочери Даны. В 1976 году Макаревич встретил настоящую любовь, дочь журналиста Игоря Фесуненко Елену Глазову, но развелся и с ней — по той же причине. Это произошло в 1979-м. В 1986-м Макаревич женился вновь — на бывшей жене коллеги по группе «Машина времени» Алексея Романова.
«Ходили слухи, что Андрей Вадимович увел Аллу у товарища», — отмечает издание.
Этот брак также оказался не на всю жизнь — закончился в 1989-м. Причина — та же, что и прежде. В начале 1990-х Макаревич, не объяснив причин, внезапно исчез из жизни актрисы Ксении Стриж, его роман с которой был громким. В 2000-м Макаревич практически сразу после рождения дочери Анны бросил ее мать, потом женился на Наталье Голубь и развелся с ней, затем встречался с Марией Кац.
Макаревича подозревали в том, что он боится конкуренции со стороны коллег по «Машине времени», главным образом со стороны Евгения Маргулиса. Оба это опровергали, но в 2012-м Маргулис покинул группу. Политическими разногласиями с Макаревичем некоторые объясняли уход из коллектива клавишника Андрея Державина. Конфликтом с Макаревичем свое увольнение из «Машины времени» объяснял сам директор группы Владимир Сапунов.
В свое время Макаревич угодил в скандалы из-за того, что брал деньги за благотворительный концерт и выступал в день национального траура, а также из-за того, что хвастался незнанием внуками русского языка, и множества других своих заявлений.
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Комментарии 2 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Стриж , Андрей Державин , Андрей Макаревич , Владимир Сапунов , Евгений Маргулис , Алексей Романов , Мария Кац , StarHit
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