Лазарева раскритиковали за мат

Лазарева раскритиковали за матерную брань

Сергея Лазарева упрекнули за употребление ненормативной лексики. По мнению фанатов, певца это совершенно не красит.

Все началось в Инстаграме резидентки Comedy Woman Екатерины Варнавы . Артистка отметила свое 35-летие, о чем сообщила друзьям и подписчикам.

«35 лет — полет нормальный», — заявила Варнава. В комментариях ее поздравили многие коллеги, включая Светлану Лободу и Сергея Лазарева. И если Лобода ограничилась довольно нейтральным «Будь счастлива, малышка-крутышка», то Лазарев эмоционально написал: «Это было о…уенно!». По-видимому, он имел в виду сам день рождения звезды.

На Сергея тут же накинулись другие комментаторы. «Матершинник», «Неожиданно…», «Что вы себе позволяете? Вас не только взрослые, но и дети читают!», «Что сейчас, модно материться стало?» — возмутились поклонники. Кое-кто даже высказал надежду на то, что это написал не настоящий Лазарев, а некто, взломавший его аккаунт.

«Губительное влияние Киркорова на Лазарева давно уже ощущается… Зачем ниже плинтуса опускаться-то, господа?» — написал один из поклонников.

Действительно, Король российской эстрады любит отпустить крепкое словцо. Теперь подобное поведение стало не чуждо и Лазареву. Впрочем, артист не стал объяснять свой эмоциональный комментарий и никому из критиков не ответил. Защитники Сергея предположили, что он на тот момент просто находился «под винишком».