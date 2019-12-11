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Лазарева раскритиковали за матерную брань 

Экспресс газета 1 час назад
Лазарева раскритиковали за мат
Фото: Instagram
Сергея Лазарева упрекнули за употребление ненормативной лексики. По мнению фанатов, певца это совершенно не красит.
Все началось в Инстаграме резидентки Comedy Woman Екатерины Варнавы. Артистка отметила свое 35-летие, о чем сообщила друзьям и подписчикам.
«35 лет — полет нормальный», — заявила Варнава. В комментариях ее поздравили многие коллеги, включая Светлану Лободу и Сергея Лазарева. И если Лобода ограничилась довольно нейтральным «Будь счастлива, малышка-крутышка», то Лазарев эмоционально написал: «Это было о…уенно!». По-видимому, он имел в виду сам день рождения звезды.
На Сергея тут же накинулись другие комментаторы. «Матершинник», «Неожиданно…», «Что вы себе позволяете? Вас не только взрослые, но и дети читают!», «Что сейчас, модно материться стало?» — возмутились поклонники. Кое-кто даже высказал надежду на то, что это написал не настоящий Лазарев, а некто, взломавший его аккаунт.
«Губительное влияние Киркорова на Лазарева давно уже ощущается… Зачем ниже плинтуса опускаться-то, господа?» — написал один из поклонников.
Действительно, Король российской эстрады любит отпустить крепкое словцо. Теперь подобное поведение стало не чуждо и Лазареву. Впрочем, артист не стал объяснять свой эмоциональный комментарий и никому из критиков не ответил. Защитники Сергея предположили, что он на тот момент просто находился «под винишком».
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Комментарии 1 
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Сергей Лазарев , Светлана Лобода
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