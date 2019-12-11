Дашкевич поведал о войне за недвижимость в «доме ста роялей»

В Москве развернулась война за «дом 100 роялей»

Жилищно-строительный кооператив жильцов дома 8/10 в Брюсовом переулке, «Кооператив педагогов Московской консерватории», решил отсудить у Московского дома композиторов часть комнат на первом этаже.

Претензии кооператива вызваны тем, что в 1950-х годах композиторам были выданы два ордера на помещения на первом этаже, а ордера еще на две комнаты выданы не были — об этом просто забыли, потому что здание строилось частями.

Этой бюрократической проволочкой сделали попытку воспользоваться люди, которые владеют квартирами в «доме 100 роялей» в настоящее время. Они хотят забрать помещения себе. Более того, они собираются их перепланировать, хотя одно из помещений в Союзе московских композиторов считают национальным достоянием России — там в первозданном виде сохранен кабинет Тихона Хренникова.