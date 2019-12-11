Миллионер Денис Ребров рассказал подробности отношений с Шурыгиной

Диана Шурыгина ворвалась в мир шоу-бизнеса благодаря скандальному поведению после громкой истории об изнасиловании. Но несмотря на обсуждение за спиной и неудачным первым браком девушка смогла обрести счастье.

Сейчас Диана встречается с юным миллионером Денисом Ребровым, который заработал целое состояние на криптовалюте. Парень утверждает, что девушка покорила его своей естественностью и непринужденностью.

«Она привлекла меня своим поведением при первой встрече. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую», — рассказал он.

На тот момент Шурыгина была замужем. Поэтому Ребров даже не надеялся на развитие отношений.

«У нас была встреча с Дианой и ее супругом. Мне было приятно общаться и не хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер. Через час я написал Диане в Instagram, и мы обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложил встретиться наедине. Она говорила, что муж ее не отпустит, но я не отступал. В итоге мы сошлись на встрече втроем в боулинге», — рассказал подробности знакомства Ребров.

С тех пор пару видели вместе все чаще. Позже Диана развелась с мужем и уехала на совместный отдых с Денисом за границу. Совсем недавно влюбленные прилетели с очередного отпуска, который провели на Бали.

«Мы туда отправились спонтанно, решение было принято за неделю до вылета. На Бали мы уже были, нам понравилось, поэтому в этот раз решили остаться там подольше. Правда, не все прошло гладко — Диана себя чувствовала плохо, а рейс задержали на 6 часов. Мы проспали в номере 3 дня, а потом каждые несколько дней меняли города и гостиницы. Диана не очень любит экскурсии, но я хочу увидеть достопримечательности», — рассказал Ребров.

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