«Грязь»: Успенская ответила на обвинения Лозы

Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли

Лоза в программе «60 минут» ответил на травлю в отношении Ротару . По его словам, сама Ротару никогда не говорила, что спонсирует украинскую армию. При этом он подчеркнул, что российские артисты, выступающие на Украине, «спонсируют войну». В качестве примера он привел певицу Любовь Успенскую и артиста Михаила Жванецкого

«В защиту Софии Ротару, которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы», [я хочу сказать] он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей», — написала Успенская в своем Instagram, имея ввиду в том числе себя. «То, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение», — подчеркнула певица. Артистка отметила, что выступает за «мир, любовь и возможность радовать людей своей музыкой».

В прошлом году Ротару не выступила на «Песне года» из-за введения военного положения на Украине, напоминает «Утро.ру». Осенью 2019 года стало известно, что певица вновь вернется на сцену. После этого в России началась травля певицы, так, ее обвинили в спонсировании украинских боевиков и призвали россиян бойкотировать ее концерты.