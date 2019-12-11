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Политика

Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли 

Ura.Ru 11 минут назад
«Грязь»: Успенская ответила на обвинения Лозы
Фото: Instagram, Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская заявила, что поэт-песенник Юрий Лоза занимается «грязью». Таким образом артистка ответила на обвинения Лозы в том, что она якобы платит налоги с концертов на Украине в поддержку войны.
Лоза в программе «60 минут» ответил на травлю в отношении Ротару. По его словам, сама Ротару никогда не говорила, что спонсирует украинскую армию. При этом он подчеркнул, что российские артисты, выступающие на Украине, «спонсируют войну». В качестве примера он привел певицу Любовь Успенскую и артиста Михаила Жванецкого.
«В защиту Софии Ротару, которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы», [я хочу сказать] он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей», — написала Успенская в своем Instagram, имея ввиду в том числе себя. «То, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение», — подчеркнула певица. Артистка отметила, что выступает за «мир, любовь и возможность радовать людей своей музыкой».
В прошлом году Ротару не выступила на «Песне года» из-за введения военного положения на Украине, напоминает «Утро.ру». Осенью 2019 года стало известно, что певица вновь вернется на сцену. После этого в России началась травля певицы, так, ее обвинили в спонсировании украинских боевиков и призвали россиян бойкотировать ее концерты.
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Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность. В защиту Софии Ротару, которую ещё великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы», он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей. Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в неё Украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили. Высшая ценность для меня — это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение.

Uma publicação compartilhada por  Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) em 

Директор певицы Сергей Лавров в разговоре с «URA.RU» рассказал, что эта травля может быть заказом. Он отметил, что артистка действительно пропустила участие в фестивале в прошлом году из-за военного положения на Украине, поскольку эта мера привела к тому, что мужчинам был запрещен выезд из страны, а в команде Ротару их немало, пишет «Национальная служба новостей».
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Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Иосиф Кобзон , Михаил Жванецкий , Любовь Успенская , Сергей Лавров , София Ротару , Ytro.ru
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