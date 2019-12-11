«Грязь»: Успенская ответила на обвинения Лозы

«В защиту Софии Ротару, которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы», [я хочу сказать] он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей», — написала Успенская в своем Instagram, имея ввиду в том числе себя. «То, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение», — подчеркнула певица. Артистка отметила, что выступает за «мир, любовь и возможность радовать людей своей музыкой».
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Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность. В защиту Софии Ротару, которую ещё великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы», он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей. Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в неё Украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили. Высшая ценность для меня — это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение.