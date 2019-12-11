«Лоза делает грязь»: Успенская обрушилась на музыканта 

Музыкант Юрий Лоза делает грязь, чтобы о нем вспомнили. Об этом в своем инстаграме заявила певица Любовь Успенская.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лоза, комментируя скандал вокруг украинской певицы Софии Ротару, заявил, что Успенская и другие российские артисты, выступая на Украине, спонсируют войну в Донбассе.
«Не знаю, что движет (такими людьми, как Лоза. — Прим. ред.): собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры, отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность», — отреагировала вчера Успенская.
В защиту Ротару она, напомнив, что певец Иосиф Кобзон называл ее «королевой фонограммы», сама назвала ее действительно талантливым человеком, а Лозу обвинила в попытке ее очернить и унизить, в злобности, а также в том, что «делает грязь».
«Не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в нее украинский народ просто для того, чтобы о нем (Лозе. — Прим. ред.) вспомнили», — подытожила Успенская.