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«Мы выросли на их песнях»: Пригожин соболезнует в связи со смертью солистки Roxette 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Выросли на их песнях»: Пригожин о смерти солистки Roxette
Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress
Артистка умерла в возрасте 61 года после продолжительной борьбы с онкологией.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщение о смерти солистки шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Он выразил соболезнования всем поклонникам творчества группы.
«Конечно, это грустно. Грустно, когда уходят люди», — сказал Пригожин RT.
По его словам, артистка могла бы «жить и жить», так как 61 год — это средний возраст.
«Безусловно, мы выросли на их песнях. У меня в машине все время их музыка играла, особенно в юности», — вспоминает продюсер.
Мировая звезда, солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. С 2002 года артистка боролась с раком.
Славу группе принесли такие хиты, как «Listen To Your Heart», «It Must Have Been Love», «How Do You Do!», «Crash! Boom! Bang!» и клипы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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