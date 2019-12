«Выросли на их песнях»: Пригожин о смерти солистки Roxette

«Мы выросли на их песнях»: Пригожин соболезнует в связи со смертью солистки Roxette

Артистка умерла в возрасте 61 года после продолжительной борьбы с онкологией.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщение о смерти солистки шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Он выразил соболезнования всем поклонникам творчества группы.

«Конечно, это грустно. Грустно, когда уходят люди», — сказал Пригожин RT.

По его словам, артистка могла бы «жить и жить», так как 61 год — это средний возраст.

«Безусловно, мы выросли на их песнях. У меня в машине все время их музыка играла, особенно в юности», — вспоминает продюсер.

Мировая звезда, солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. С 2002 года артистка боролась с раком.

Славу группе принесли такие хиты, как «Listen To Your Heart», «It Must Have Been Love», «How Do You Do!», «Crash! Boom! Bang!» и клипы.