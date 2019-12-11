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Сябитова резко отреагировала на тайную свадьбу Петросяна 

Рамблер 46 минут назад
Сябитова резко отреагировала на тайную свадьбу Петросяна
Фото: Www.Instagram.Com/Syabitova_roza
Телесваха Роза Сябитова в беседе с корреспондентом издания «Дни.ру» заявила, что в семье молодоженов Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой с течением времени с большой долей вероятности возникнут трудности. По ее словам, проблемы неизбежны в браках, не равных «по деньгам и возрасту».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря 74-летний Евгений Петросян узаконил отношения с директором своего театра эстрадных миниатюр 30-летней Татьяной Брухуновой. Отмечалось, что косвенные доказательства прошедшего торжества молодожёны выставили на своих страницах в Instagram. Так Брухунова опубликовала снимок букета, который журналисты назвали «свадебным».
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова, комментируя тайную свадьбу юмориста, отметила, что впоследствии пару ждут трудности.
«С точки зрения психологии в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены — взрослые люди и дают отчет своим поступкам и их последствиям», — подчеркнула телесваха.
Сябитова также заявила, что она выступает за браки, равные «по деньгам и по возрасту».
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Комментарии 4 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Евгений Петросян
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