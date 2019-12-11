Сябитова резко отреагировала на тайную свадьбу Петросяна

Телесваха Роза Сябитова в беседе с корреспондентом издания «Дни.ру» заявила, что в семье молодоженов Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой с течением времени с большой долей вероятности возникнут трудности. По ее словам, проблемы неизбежны в браках, не равных «по деньгам и возрасту».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря 74-летний Евгений Петросян узаконил отношения с директором своего театра эстрадных миниатюр 30-летней Татьяной Брухуновой. Отмечалось, что косвенные доказательства прошедшего торжества молодожёны выставили на своих страницах в Instagram. Так Брухунова опубликовала снимок букета, который журналисты назвали «свадебным».

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова, комментируя тайную свадьбу юмориста, отметила, что впоследствии пару ждут трудности.

«С точки зрения психологии в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены — взрослые люди и дают отчет своим поступкам и их последствиям», — подчеркнула телесваха.

Сябитова также заявила, что она выступает за браки, равные «по деньгам и по возрасту».