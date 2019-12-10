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Общество

Сябитова прокомментировала брак Петросяна с молодой помощницей 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Сябитова резко отреагировала на тайную свадьбу Петросяна
Фото: Www.Instagram.Com/Syabitova_roza
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова резко прокомментировала сообщения о тайной свадьбе юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновй. Она отметила, что пару ожидают трудности.
— С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены — взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям, — пояснила Сябитова.
При этом она отметила, что выступает за равные браки «по возрасту, и по деньгам», напомнив, что Брухунова моложе Петросяна на 44 года, пишет «Дни.ру».
Ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой. Пара зарегистрировала брак в начале декабря. Информацию об этом подтвердили в окружении юмориста. Брухунова стала пятой по счету супругой 74-летнего артиста.
Позже экс-супруга Петросяна Елена Степаненко заявила, что не в курсе прошедшего торжества. По ее словам, если это действительно правда, то она желает паре счастья.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Роза Сябитова , Евгений Петросян
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