Сябитова резко отреагировала на тайную свадьбу Петросяна

Сябитова прокомментировала брак Петросяна с молодой помощницей

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова резко прокомментировала сообщения о тайной свадьбе юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновй. Она отметила, что пару ожидают трудности.

— С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены — взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям, — пояснила Сябитова.

При этом она отметила, что выступает за равные браки «по возрасту, и по деньгам», напомнив, что Брухунова моложе Петросяна на 44 года, пишет «Дни.ру».

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой. Пара зарегистрировала брак в начале декабря. Информацию об этом подтвердили в окружении юмориста. Брухунова стала пятой по счету супругой 74-летнего артиста.