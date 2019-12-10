«Брачного контракта не было»: Хмельницкая о расставании с Кеосаяном

По словам Хмельницкой, она не торопится ставить штамм в паспорте с новым мужчиной, несмотря на то, что брак с Кеосаяном был официальным.

«С Тиграном мы были официально женаты, двое детей. А с Сашей живем пять лет без штампа в паспорте, и я не вижу принципиальной разницы. Теперь мне это не важно. Я и в молодости к формальным вещам с юмором относилась. Если заранее думать, что вот сейчас я выхожу замуж, а потом обязательно отсужу у него что-то, это же ужас!», — рассказала она.

Актриса отметила, что есть цивилизованный способ для раздела имущества — брачный контракт, однако у них с Тиграном Кеосаяном его не было.

«Конечно, никакого контракта у нас не было. (…) Да, мы расстались с Тиграном. Но не могу сказать, что это было прямо ну очень больно и сложно. У всех разная ситуация, хотя, когда люди расходятся — это плохо. У нас большой загородный дом, и Тигран его мне и дочкам оставил. А что еще было делить? Он поступил и продолжает поступать, как настоящий мужчина», — подчеркнула она.

Хмельницкая заявила, что им с бывшим мужем «удалось сохранить нормальные отношения», а также она хорошо общается с новой женой Кеосаяна — журналисткой Маргаритой Симоньян