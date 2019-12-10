Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже
В мире
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
В мире
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире

«Брачного контракта не было»: Хмельницкая о расставании с Кеосаяном 

Рамблер 1 час назад
«Брачного контракта не было»: Хмельницкая о расставании с Кеосаяном
Фото: РИА Новости
Актриса Алена Хмельницкая отметила, что легко относится к «формальным вещам» и не считает, что их расставание с режиссером Тиграном Кеосаяном было очень болезненным и сложным. Об этом она рассказала в интервью «Экспресс — газете».
По словам Хмельницкой, она не торопится ставить штамм в паспорте с новым мужчиной, несмотря на то, что брак с Кеосаяном был официальным.
«С Тиграном мы были официально женаты, двое детей. А с Сашей живем пять лет без штампа в паспорте, и я не вижу принципиальной разницы. Теперь мне это не важно. Я и в молодости к формальным вещам с юмором относилась. Если заранее думать, что вот сейчас я выхожу замуж, а потом обязательно отсужу у него что-то, это же ужас!», — рассказала она.
Актриса отметила, что есть цивилизованный способ для раздела имущества — брачный контракт, однако у них с Тиграном Кеосаяном его не было.
«Конечно, никакого контракта у нас не было. (…) Да, мы расстались с Тиграном. Но не могу сказать, что это было прямо ну очень больно и сложно. У всех разная ситуация, хотя, когда люди расходятся — это плохо. У нас большой загородный дом, и Тигран его мне и дочкам оставил. А что еще было делить? Он поступил и продолжает поступать, как настоящий мужчина», — подчеркнула она.
Хмельницкая заявила, что им с бывшим мужем «удалось сохранить нормальные отношения», а также она хорошо общается с новой женой Кеосаяна — журналисткой Маргаритой Симоньян.
«Рамблер» писал, что ранее Алена Хмельницкая на своей странице в Instagram отметила, что ей удалось наладить хорошие отношения с новой избранницей отца ее детей, так как Маргарита Симоньян «классная».
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Комментарии 1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Алена Хмельницкая , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже 19
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского 44
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским 802
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 1232
Российский издатель трагически погиб с супругой
Российский издатель трагически погиб с супругой 1
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение