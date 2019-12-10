«Я летела на свет»: Понаровская о клинической смерти

«Я летела на свет»: Понаровская о пережитой клинической смерти

Певица Ирина Понаровская рассказала в программе «Судьба человека» о пережитой клинической смерти.

Певица призналась, что в начале карьеры работала на износ, и в какой-то момент серьезно заболела. В 1979 году после концерта в Кургане Понаровская потеряла сознание за кулисами. У нее отказали почки, и она пережила клиническую смерть.

«Я видела себя со стороны. Как надо мной наклонились люди, потом меня понесли. <…> Затем была бесконечная красота, и я летела на свет. Было очень легко, будто я мыльный пузырь», — цитирует певицу РИА «Новости».

По ее словам, тогда она запретила сообщать родным о своей болезни, и они узнали о произошедшем годы спустя.

Ирина Понаровская отметила, что тогда даже и не думала о том, что может умереть.