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В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта
Фото: РИА Новости
В Instagram появилось видео выступления Николая Носкова на первом сольном концерте после выздоровления. Ролик на своей странице в соцсети опубликовала Екатерина Стриженова.
Телеведущая отметила, что первое выступление Носкова после инсульта собрало более 6 тысяч зрителей, которые едва вместились в зал Крокус Сити Холла. На видео, съёмку которого она вела с первых рядов, изображён сидящий в кресле на сцене певец, исполняющий свой хит «Снег». При этом большинство зрителей, включив фонарики на своих смартфонах, активно подпевают артисту.
«Тот случай, когда любимому артисту необходима поддержка, чтобы начать жизнь сначала и ВЫ ПРИШЛИ! Мы все отказались от пригласительных и купили билеты, чтобы тоже поддержать нашего друга Николая Носкова», — написала Стриженова под записью (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Телеведущая подчеркнула, что многие представители отечественного шоу-бизнеса откликнулись на призыв поучаствовать в судьбе Носкова: Александр Розенбаум, Валерия, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Слава, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис, Наргиз, Алексей Глызин, Лолита, Диана Арбенина, Сергей Полунин. При этом, по ее словам, некоторые артисты «отказались участвовать».
Ранее, как сообщал «Рамблер», организатор концерта продюсер Виктор Дробыш заявил, что близкие певцу Николаю Носкову не собираются идти на его первый после инсульта сольный концерт. Кто именно и по каким причинам, осталось не известным.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес
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