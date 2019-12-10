Гагарина мешает Варнаве выйти замуж

На дне рождения юмористки Екатерины Варнавы выяснилась шокирующая правда. Стало известно, почему звезда Comedy Woman, которой исполнилось 35 лет, до сих пор не вышла замуж за танцора Константина Мякинькова , а ведь пара встречается вот уже 6 лет, но так и не решилась узаконить отношения.

Оказывается, палки в колеса влюбленных ставит Полина Гагарина . Дело в том, что бойфренд Варнавы работает у певицы и та ему мало платит, так что у мужчины не хватает денег на кольцо для Екатерины. О финансовых проблемах Константина юмористка сама рассказала публике на празднике, а заодно воспользовалась ситуацией и лично попросила Гагарину, которая была в числе приглашенных на вечеринку гостей, поднять Мякинькову зарплату, потому что он «хороший танцовщик».

Конечно, Варнава пошутила о матримониальных проблемах, да и с деньгами у парочки проблем нет — день рождения артистка провела на широкую ногу. Юмористка собрала гостей в столичном ресторане BURO TSUM, а развлекала публику Анжелика Варум

Между тем в недавнем интервью Екатерина заявила, что вообще не собирается играть свадьбу, потому что торжество уже потеряло свою актуальность. А вот детей завести Варнава не против, даже хочет сразу близнецов.