Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Не надо тут кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо тут кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес

Гагарина мешает Варнаве выйти замуж 

Экспресс газета 1 час назад
Гагарина мешает Варнаве выйти замуж
Фото: Экспресс газета
На дне рождения юмористки Екатерины Варнавы выяснилась шокирующая правда. Стало известно, почему звезда Comedy Woman, которой исполнилось 35 лет, до сих пор не вышла замуж за танцора Константина Мякинькова, а ведь пара встречается вот уже 6 лет, но так и не решилась узаконить отношения.
Оказывается, палки в колеса влюбленных ставит Полина Гагарина. Дело в том, что бойфренд Варнавы работает у певицы и та ему мало платит, так что у мужчины не хватает денег на кольцо для Екатерины. О финансовых проблемах Константина юмористка сама рассказала публике на празднике, а заодно воспользовалась ситуацией и лично попросила Гагарину, которая была в числе приглашенных на вечеринку гостей, поднять Мякинькову зарплату, потому что он «хороший танцовщик».
Конечно, Варнава пошутила о матримониальных проблемах, да и с деньгами у парочки проблем нет — день рождения артистка провела на широкую ногу. Юмористка собрала гостей в столичном ресторане BURO TSUM, а развлекала публику Анжелика Варум.
Между тем в недавнем интервью Екатерина заявила, что вообще не собирается играть свадьбу, потому что торжество уже потеряло свою актуальность. А вот детей завести Варнава не против, даже хочет сразу близнецов.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Экспресс газета: последние новости
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков Отказавшейся рожать Ивлеевой влетело за оскорбление матерей Отказавшейся рожать Ивлеевой влетело за оскорбление матерей
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Анжелика Варум , Константин Мякиньков , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 23
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе 458
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 605
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 184
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 163
Видео
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
00:39
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика Армия
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
01:08
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
Политика В мире
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение