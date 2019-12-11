Воеводина, Тарасов и друге знаменитости, устроившие разборки с экс-супругами из-за алиментов

Instagram Оксана Воеводина и Мухаммед V Instagram Оксана Воеводина и Мухаммед V Instagram Оксана Воеводина

Instagram Дочь Дмитрия Тарасова

Instagram Никита и Лада Панфиловы

Eastnews Никита и Лада Панфиловы

Global Look Press / Anatoly Lomokhov Никита и Лада Панфиловы

Global Look Press / Anatoly Lomokhov Никита Панфилов

Instagram Юрий Анашенков с сыновьями

Instagram Асме Вайе Рейтор с сыновьями

Instagram Асме Вайе Рейтор с сыновьями

Global Look Press / Igor Sakharov Юлия Барановская с детьми

Instagram Андрей Аршавин с сыновьями

Instagram Андрей Аршавин с детьми

Instagram Данко и Наталья Устиненко с дочерью

Global Look Press / Natalia Shakhanova Данко с дочерью

Instagram Наталья Устиненько

Instagram Дочери Натальи Устиненко и Данко

Instagram Маргарита Зайцева с детьми

Instagram Никита Зайцев

Instagram Светлана Белогурова

Instagram Светлана Белогурова

Instagram Сын Светланы Белогуровой

Instagram Маргарита Зайцева с детьми

Instagram Катерина и Иван Новосельцевы

Instagram Катерина и Иван Новосельцевы

Instagram Катерина Новосельцева

Instagram К сожалению, многим бывшим супругам не удается сохранить после развода дружеские отношения и договориться полюбовно о том, как растить, воспитывать и содержать общих детей. Так, в минувшем году снова не обошлось без историй, в которых знаменитости спорили из-за алиментов. Оксана Воеводина и Мухаммед V Instagram «Мисс Москва — 2015» — 26-летняя Оксана Воеводина несколько месяцев назад развелась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Бывший монарх ради свадьбы с иностранкой отрекся от престола, а модель ради мужа приняла ислам. Но их брак продлился меньше года. Теперь бывшие супруги выясняют отношения, а Оксана пытается добиться немалых алиментов на содержание 6-месячного сына Леона. Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко

Instagram Судебные тяжбы 32-летнего Дмитрия Тарасова с его первой супругой Оксаной продолжаются. Недавно стало известно, что футболист старается сократить размер ежемесячных выплат на ребенка в 8 раз. Такие слова приводит адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин . По его словам, спортсмен уверен, что бывшая супруга шикует на его деньги, а сам, якобы безработный и без дохода, позволяет себе немалые траты. Летом Дмитрий Тарасов выплатил большой долг 10-летней Ангелине, а позднее заявил, что его дети всем обеспечены и любимы. Катерина и Иван Новосельцевы

Instagram Минувшей осенью стало известно, что защитник футбольного клуба «Сочи» Иван Новосельцев будет платить бывшей жене 20 тысяч рублей алиментов при зарплате в 7 миллионов. Катерина Новосельцева (Кейру) — чемпионка России по баскетболу. Она рассталась с карьерой и зарплатой в миллион рублей ради семьи и рождения ребенка, а теперь, пережив предательство мужа, борется с несправедливостью в судах. Никита и Маргарита Зайцевы

Instagram В конце ноября экс-супруга защитника хоккейной команды Ottawa Senators Никиты Зайцева написала заявление в полицию, указав, что спортсмен похитил их маленьких дочек: 4-летнюю Соню и 2-летнюю Веру. Дело в том, что ранее Маргарита Зайцева после развода подала иск на алименты. Спортсмен сразу после этого прилетел в Москву. Там он отправился к дому, где жила его экс-супруга с детьми. И не один. Подкараулив Маргариту с девочками и няней, мужчины набросились на женщин, и силой отобрали детей. После случившегося Зайцева опубликовала в Instagram пронзительный пост, в котором обратилась к семье бывшего мужа с просьбой вернуть детей. Александр Головин и Светлана Белогурова

Starface / Instagram В конце прошлого года появились сообщения о том, что звезда «Кадетства» Александр Головин отказывается платить алименты экс-подруге, танцовщице балета Todes Светлана Белогурова и их 8-месячной дочке. В итоге весь этот год они пытались выяснить отношения и определить обязанности друг друга по отношению к ребенку. «Он настаивал на прерывании беременности. Говорил: „Я не рад этому ребенку. Делай аборт, начнем все сначала“. Сейчас Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: „Свет, я не против сделать ДНК-тест“. Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — заявила Светлана в эфире шоу «Пусть говорят». Никита и Лада Панфиловы

Global Look Press / Anatoly Lomokhov Звезду фильма «Пес» Никиту Панфилова из-за долгов по алиментам этим летом не пустили в самолет. Дело в том, что у популярного актера с женой Ксенией растет годовалая дочь Аврора, а от второго брака у него есть сын Добрыня. Как сообщили СМИ, Панфилов не жаждет общаться и помогать ребенку от прошлых отношений. Первой женой Никиты была актриса Вера Быкова , второй — Лада Панфилова, она и родила актеру сына. Отношения продлились несколько лет, но закончились болезненным разводом. После расставания актер оставил брошенной семье дом и машину. Однако, жилье, расположенное в деревне, якобы больше напоминает ветхий сарай. В интервью Панфилов не раз говорил, что сына любит и готов платить присужденные алименты — 180 тысяч рублей в месяц. Однако экс-супруга звезды уверяет, что алименты ребенку он не платит. Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

Instagram Запретили выезжать из России из-за крупного долга по алиментам и Андрею Аршавину. Летом в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга состоялось слушание по спору Андрея Аршавина с бывшей супругой Алисой Казьминой. Родители малышки Есении были женаты с 2016 года, но теперь общаются только через суд. Согласно его предварительному решению, футболист не сможет покинуть пределы России, пока не погасит долг по алиментам. «Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — цитировало слова адвоката Александра Добровинского «Интерфакс». Ранее Аршавин не спешил платить алименты бывшей гражданской супруге Юлии Барановской, от которой у него подрастают трое детей. Данко и Наталья Устиненко

Global Look Press / Ekaterina Hmyrova Певец Данко (настоящее имя музыканта — Александр Фадеев ) в прошлом году заявил о том, что он ушел из семьи, где у него подрастают две маленькие дочки, у младшей из которых ДЦП. Более того, Данко уже закрутил новый роман с диджеем и моделью Марией Силуяновой. Экс-супруге певца Наталье Устюменко ничего не оставалось, как подать на развод и обратиться к адвокатам. Ее выбор пал на Екатерину Гордон , которая рассказала журналу StarHit, как обстоят дела в этом процессе: «Сложнее всего терпеть равнодушие Данко, он совсем перестал уделять внимание девочкам, а к младшей вообще проявляет непонятный негатив. Сколько раз встречались на съемках передач: он всегда вставал на защиту семьи, был готов отдать последнее Агате. А сейчас смотрю и не понимаю, что творится, человека словно подменили. Мы с Наташей предложили подписать Данко алиментное соглашение. Однако он отказался, мол, нет денег!». Позднее экс-супруга заявила, что отказалась от алиментов. Юрий Анашенков и Асме Вайе Рейтор

Instagram В начале года суд обязал мужа популярной телеведущей Елены Летучей выплачивать алименты, но их сумма показалась бывшей жене смешной. Дело в том, что некоторое время назад Асмик Вайе Рейтор, предыдущая жена бизнесмена Юрия Анашенкова, подала на него в суд: нерегулярные и небольшие суммы выплат на содержание сыновей ее не устраивали. В итоге суд вынес решение, обязав мужчину выплачивать алименты в размере 13 990 рублей. Женщину эта цифра не устроила: она уверена, что бывший специально скрывает доходы. Фото: eastnews, instagram, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!