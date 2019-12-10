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Россияне отреагировали на женитьбу Петросяна 

Рамблер 1 час назад
Россияне отреагировали на женитьбу Петросяна
Фото: ТАСС
Россияне, принявшие участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, высказались по поводу женитьбы Евгения Петросяна (юморист женился на молодой помощнице). Нельзя не отметить разницу в возрасте между влюбленными — именно это и вызвало бурную реакцию пользователей сети.
Участники данного исследования тоже имели возможность поделиться своим мнением о данном браке. Если 57% опрошенных утверждают, что их не волнует жизнь артиста, то 31% россиян задались вопросом: «А еще моложе жену выбрать не мог?». Они отметили, что между ними слишком большая разница возрасте (она составляет 43 года).
12% россиян искренне рады за артиста.
«Наконец-то обрел счастье», — высказались они.
Всего в опросе приняли участие 5722 человека.
Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, 74-летний юморист узаконил отношения с 30-летний директором своего театра эстрадных миниатюр в начале декабря.
Издание ссылается на информацию полученную от неназванного друга артиста и приводит комментарий молодой жены сатирика.
«Я счастлива, теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена», — заявила Брухунова.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Шоу-бизнес , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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