Умерла солистка Roxette

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон, об этом со ссылкой на менеджера группы сообщила шведская газета Expressen

"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни", — цитирует издание менеджера коллектива Мари Димберг.

Мари Фредрикссон был 61 год. Певица долгое время боролась с раком мозга.

Фредрикссон родилась в 1958 году в шведском городе Эсше. В конце 1970-х — первой половине 1980-х годов она играла в группах Strul и MaMas Barn. Первая выпустила лишь один сингл, а вторая лишь один полноценный альбом. Позже Фредрикссон познакомилась с музыкантом Пером Гессле. Они подружились и в 1986-м создали группу Roxette.

Мари Фредрикссон была в Roxette вокалисткой и пианисткой, а Гессле — автором текстов и музыки, гитаристом и вокалистом, а также играл на губной гармонике. Roxette пели на английском языке, записали девять студийных альбомов, выпустили 46 синглов и более 40 клипов.

Группа Roxette прекратила концертную деятельность в 2016 году по той причине, что такую рекомендацию Мари Фредрикссон дали врачи в связи с состоянием ее здоровья. В 2002-м у певицы была обнаружена опухоль мозга. Тогда же она была успешно удалена.