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Умерла солистка Roxette 

Рамблер 1 час назад
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон, об этом со ссылкой на менеджера группы сообщила шведская газета Expressen.
"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни", — цитирует издание менеджера коллектива Мари Димберг.
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Мари Фредрикссон был 61 год. Певица долгое время боролась с раком мозга.
Фредрикссон родилась в 1958 году в шведском городе Эсше. В конце 1970-х — первой половине 1980-х годов она играла в группах Strul и MaMas Barn. Первая выпустила лишь один сингл, а вторая лишь один полноценный альбом. Позже Фредрикссон познакомилась с музыкантом Пером Гессле. Они подружились и в 1986-м создали группу Roxette.
Мари Фредрикссон была в Roxette вокалисткой и пианисткой, а Гессле — автором текстов и музыки, гитаристом и вокалистом, а также играл на губной гармонике. Roxette пели на английском языке, записали девять студийных альбомов, выпустили 46 синглов и более 40 клипов.
Группа Roxette прекратила концертную деятельность в 2016 году по той причине, что такую рекомендацию Мари Фредрикссон дали врачи в связи с состоянием ее здоровья. В 2002-м у певицы была обнаружена опухоль мозга. Тогда же она была успешно удалена.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео
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