Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков

Известная певица Сати Казанова сделала неожиданное заявление и призналась, что пробовала наркотические вещества.

Последние годы Сати придерживается здорового образа жизни, она давно отказалась от мяса и является вегетарианкой. Также Казанова занимается йогой и другими видами спорта и в своем микроблоге часто затрагивает тему здоровья. Поэтому ее заявление о том, что она в своей жизни употребляла наркотики, сильно удивило преданных фанатов певицы. К слову, артистка еще и отказалась от алкоголя.

Сама Сати не стесняется об этом говорить и признается, что пробовала наркотики лишь один раз и из любопытства. Свой опыт она назвала пугающим.

«Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет», — рассказала Сати в эфире программы «Ой, мамочки!» на телеканале «Мир 24».

Конечно, такими экспериментами в своей жизни Казанова не гордится, но и не считает нудным скрывать. Своим примером она хочет доказать, что молодым людям вообще не стоит пробовать запрещенные препараты и следует вести здоровый образ жизни, пишет сайт Дни.ру.