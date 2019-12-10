Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Общество
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика

Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков 

Экспресс газета 4 часа назад
Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков
Фото: РИА Новости
Известная певица Сати Казанова сделала неожиданное заявление и призналась, что пробовала наркотические вещества.
Последние годы Сати придерживается здорового образа жизни, она давно отказалась от мяса и является вегетарианкой. Также Казанова занимается йогой и другими видами спорта и в своем микроблоге часто затрагивает тему здоровья. Поэтому ее заявление о том, что она в своей жизни употребляла наркотики, сильно удивило преданных фанатов певицы. К слову, артистка еще и отказалась от алкоголя.
Сама Сати не стесняется об этом говорить и признается, что пробовала наркотики лишь один раз и из любопытства. Свой опыт она назвала пугающим.
«Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет», — рассказала Сати в эфире программы «Ой, мамочки!» на телеканале «Мир 24».
Конечно, такими экспериментами в своей жизни Казанова не гордится, но и не считает нудным скрывать. Своим примером она хочет доказать, что молодым людям вообще не стоит пробовать запрещенные препараты и следует вести здоровый образ жизни, пишет сайт Дни.ру.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Экспресс газета: последние новости
Ксения Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми Ксения Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми Отказавшейся рожать Ивлеевой влетело за оскорбление матерей Отказавшейся рожать Ивлеевой влетело за оскорбление матерей Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Сати Казанова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 575
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 123
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 83
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Путин отреагировал на смерть Лужкова 12
Предсказание Ванги: РФ ждет жесточайший кризис
Предсказание Ванги: РФ ждет жесточайший кризис 10
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
Опубликовано видео возгорания автобуса в Тольятти
00:34
Опубликовано видео возгорания автобуса в Тольятти
Пожары Происшествия
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
04:05
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
Политика
Опубликовано видео с места пожара на рынке в Баку
00:43
Опубликовано видео с места пожара на рынке в Баку
Происшествия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
01:30
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть